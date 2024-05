«It’s Crystal clear that ten Hag is at the end» er det dystre ordspillet fra Manchester Evening News.

– Hva skal man si? Det er jo bare et bevis på hvor ille det står til.

Eivind B. Holth, journalist i United.no, sukker tungt. Det nærmer seg midnatt når han snakker med VG. Han har nettopp sett sitt kjære Manchester United tape 0–4 for Crystal Palace.

Manchester Uniteds sesong er i ferd med å bli en skrekk-sesong av de sjeldne:

Med tre kamper igjen er de røde djevlene på 8.-plass i Premier League og for lengst ute av kampen om Champions League-spill neste sesong.

Da faller naturligvis kritikken på manager Erik ten Hag.

– Dersom ten Hags fremtid i United fortsatt var oppe til debatt, sørget denne kampen for å fjerne all potensiell tvil hos Sir Jim Ratcliffe, skriver The Guardian.

United-legende Paul Scholes kaller kampen «den siste spikeren i kisten» for ten Hags prosjekt.

Siden Alex Ferguson forlot klubben i 2013 har åtte forskjellige trenere ledet United. I samme periode har klubben vært preget av gjentatte protester mot klubbens hovedeiere i Glazer-familien.

Glazer-familien solgte 25% av klubbens aksjer til Ratcliffe og Ineos i februar.

– United har vært et sirkus lenge og jeg har full forståelse for at det er vanskelig å være sirkusdirektør. Han jobber i en dysfunksjonell fotballklubb, som har vært slik siden Ferugson forsvant. Men, 0–4 for Palace finnes det ingen unnskyldning for, oppsummerer Holth.

Likevel er det en ting som kan «redde» sesongen:

Seier i FA Cup-finalen mot Manchester City og med det en plass i Europa League neste sesong.

Spørsmålet er om den kampen går med eller uten ten Hag.

– Det er et kjempedilemma United står med. Skal de holde på han og la han få denne finalen? Eller kutte båndene umiddlebart og finne en annen som kan lede denne skuten rolig til havn? reflekterer Holth.

VGs fotballkommentator Vegard Aulstad mener United MÅ ta grep før finalen - og at en midlertidig løsning bør være en gammel kjenning:

– De må ringe til Ole Gunnar Solskjær. Han sitter hjemme i Kristiansund og er ledig. Han er rød tvers igjennom og vil hjelpe United om de trenger det.

– De er avhengige av å ikke tape den finalen med fire-fem mål mot City. Det hadde blitt så flaut og forferdelig. Hvorfor ikke prøve, for jeg tror ten Hag er ferdig etter sesongen uansett, oppsummerer Aulstad.

HVA SKAL HAN GJØRE?: Jim Ratcliffe og hans selskap INEOS eier 25% av Manchester United. 71-åringen har også kontroll over klubbens sportslige ledelse. Foto: Matt Dunham / AP / NTB

To tidligere United-spillere, Michael Owen og Paul Scholes er ikke i tvil:

– De kommer til å bli knust av Manchester City foran millioner av mennesker. De må prøve noe nytt. Hva som helst, sier Owen på Premier League Productions.

Scholes lanserer ten Hags assistenttrener Steve McClaren til sesongavslutningen. 63-åringen var også assistent under Alex Ferguson fra 1999 til 2001 og var engelsk landslagsjef fra 2006 til 2007.

– Jeg finner ingenting positivt med dagens lag og Steve McClaren er en leder i toppsjiktet, oppsummerer Owen.