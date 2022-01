– Det var en god følelse. Jeg skulle bare inn og gi gass, sier Erik Toft til VG etter praktkampen. Han svarer «kanskje» på spørsmålet om syv mål på Tyskland er det beste han har gjort.

– Men rammen rundt er stor med EM. Det er deilig at det sitter i en så viktig kamp, sier han.

Norge vant sin andre kamp i hovedrunden og har EM-semifinalen i egne hender foran møtene med Spania søndag og Sverige tirsdag.

Håndballgutta leverte sitt beste forsvarsspill i EM til nå.

Og Berge leverte sin beste lagledelse da han satte inn helt ukjente spillere for Tyskland. Øverjordet spilte coronarammede tyskerne møre. Mens Toft banket inn syv mål i hastigheter mellom 113 og 130 km/t ifølge arrangørens tracking. De to Mors Thy-spillerne har spilt sammen i halvannen sesong i dansk liga – og ble på mange måter avgjørende for Norge.

VG-børsen Tyskland-Norge 23-28 (12-14) Hovedrunden, EM. Ondrej Nepela Arena. Tilskuere: 2026. Dommere: Bojan Lah/David Sok, Slovenia - 6 p. Toppscorer, Tyskland: Johannes Golla 4. Utvisninger: Tyskland 2 x 2 min. Norge 3 x 2 min. Torbjørn Bergerud 6 11 redninger/34 skudd Vetle Eck Aga 5 0 skudd Sander Sagosen 6 4 mål/8 skudd - 1 feil Sebastian Barthold 6 4 mål/5 skudd Sander Øverjordet 7 2 mål/4 skudd Petter Øverby 6 1 mål/1 skudd Erik Thorsteinsen Toft BB 8 7 mål/10 skudd Kent Robin Tønnesen 4 1 mål/5 skudd - 1 feil Kristian Bjørnsen 6 3 mål/4 skudd Magnus Gullerud 6 0 skudd Christian O’Sullivan 5 1 mål/1 skudd Harald Reinkind 6 3 mål/4 skudd Thomas Solstad 6 2 mål/2 skudd - 1 feil Kevin Gulliksen 4 0 skudd Christian Berge (trener) 8

– Vi kjenner hver andres begevelsesmønstre. Sander vet sikkert bedre enn meg selv hva jeg liker. Han snakker med Christian på benken. De la planen. Jeg er ikke noen hjerne utpå der. Jeg bare utfører, forklarer 29-åringen med det kraftige røde skjegget. Han gjorde en super EM-debut for åtte dager siden.

Radarparet skal videre til Kolding sammen kommende sesong.

– Vi blir ikke kvitt hverandre, ler Øverjordet.

– Jeg kjenner styrkene hans og vi er trygge sammen når vi spiller. Jeg vet han skyter som en hest sparker. Det er bare å få ham opp i gode situasjoner, forklarer playmakeren til VG.

JUBELKAMP: Sander Sagosen feirer seieren med Christian Berge ved siden av Thomas Solstad. Foto: TORE KRISTIANSEN / VG

Toft høster også skryt fra Norges største håndballstjerne.

– Det er ekstremt artig med Toft i dag, som bare kommer inn og smadrer målet i stykker, sier Sander Sagosen om lagkompisen til TV 3.

Landslagssjef Christian Berge mener det blir lettere å rullere på laget utover i mesterskapet med slike prestasjoner.

– Jeg ser at noen sentrale spillere er slitt i 1. omgangen og velger å bytte ganske tidlig, forklarer han.

– Jeg synes dette var veldig moro, sier Berge etter å ha satt Tyskland-trener Alfred Gislason sjakk matt med byttene sine.

– Jeg vet at Toft og Øverjordet er kapable til å prestere på dette nivået. Men at de gjør det i en avgjørende kamp mot Tyskland, synes jeg er fantastisk sterkt, melder en svært fornøyd landslagssjef.

SKYTT>ERKONGE: Erik Toft imponerte Christian Berge, Foto: TORE KRISTIANSEN / VG

Men Norge fikk slettes ikke løpt over Tyskland fra start.

Det var heller motsatt.

Norge bommet på syv av de første 12 skuddene på Tysklands comeback-keeper Johannes Bitter. 39-åringen dominerte det første kvarteret.

Tyskerne har 11 spillere ute med corona. Men det tok 18 minutter før Norge kom i ledelsen.

Norge spilte fantastisk i forsvar. Magnus Gullerud, O’Sullivan og Petter Øverby leverte klasse i midtforsvaret og Tyskland scoret ikke på åtte minutter på Torbjørn Bergerud.

Så tok Christian Berge grep.

Landslagssjefen hadde allerede byttet ut Harald Reinkind med Kent Robin Tønnesen. Nå kom radarparet Toft og Øverjordet inn i angrep.

Annetvalgene avsluttet 1. omgang sterkt sammen med kantene Kristian Bjørnsen og Sebastian Barthold. Tyskerne pustet tungt, men hang med seige som klisteret på ballen.

Ledelsen på 14–12 – og initiativet – var likevel norsk ved pause.

Etter hvilen fortsatte de samme på banen. Pluss en uthvilt Kevin Gulliksen på høyrekanten.

Erik Toft banket inn nye mål mot slutten. Sagosen satte inn den nest siste før han serverte Thomas Solstad og Harald Reinkind Norges to siste mål.

Som sikret en klar seier.

– Vi må jo vinne neste kamp også, sier Christian Berge foran møtet med gruppeleder og regjerende europamester Spania søndag.

– Dere må ikke det?

– Jo, men vi ønsker det. Helt klart. Vi skal bygge videre på dette. Vi er på vei. Jeg ser konturene av noe som kan bli morsomt, sier treneren.