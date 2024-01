Waldal vant foran franske Louise Trincaz og Lea Ancion Havet fra Andorra.

– Jeg fikk til et bra disponert løp, der jeg åpnet kontrollert og økte på etter hvert. Under den siste nedkjøringen tok jeg det med ro, og med et kjapt skifte gikk jeg ut i rygg på franske Trincaz. Hun ville ha meg opp å dra, men jeg lå i ryggen på henne et stykke. Da jeg gikk forbi, hadde jeg mye å gå med og fikk fort en luke. En herlig følelse å gå først i mål, sier Waldal.

Mandagens konkurranser markerte innledningen på europamesterskapet i Frankrike.

– Det å få en gullmedalje på første dag, er fantastisk. Ida gjennomførte et veldisponert løp, og når kroppen lystrer, vet vi at hun kan gå fort. Dagens løp ble utfordrende med dårlig sikt i nedoverkjøringene på grunn av tett tåke, sier den norske sportssjefen Martin Bartnes.

I samme klasse kjørte Elise Hjelset Andersen inn til sjuendeplass.

Trym Dalset Lødøen ble nummer seks i herrenes U23-klasse, mens Aron Rodal Haugen ble nummer seks i U18-klassen. I U18 for kvinner kjørte Ingfrid Klokset inn til åttendeplass.

Vegard Øie ble beste senior med en 15. plass, mens Trym Dalset Lødøen ble nummer 18.

Mesterskapet fortsetter med sprint onsdag.