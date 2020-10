Tønseths lange liste med «sykmeldinger»: – Det har satt sine spor

HOLMENKOLLEN: Gjerne helt i front på treningsøktene. Rykte som en langrennsløper med såkalt «stor motor» (altså god utholdenhet). Han lå helt i teten da landslagsløperne kjørte elghufs i bakkene opp fra Sognsvann i årets første nysnø på samlingen i Oslo denne uken. Didrik Tønseth ser ut til å være i rute foran sesongen. Det gjorde han i fjor høst også.

Det gikk så bra i begynnelsen da sesongen startet for 11 måneder siden. Didrik Tønseth hadde forberedt seg uten rulleskifall med påfølgende hjernerystelse eller prolapstrøbbel. Han hadde vunnet åpningsrennet på Beitostølen og fulgt opp med sterkt løp i verdenscupåpningen i Ruka.

Som et bakteppe for langrennsåpningen lå spørsmålet om han skulle delta i EM i terrengløp i Portugal. En Tønseth i superform var kvalifisert gjennom sin annenplass i NM. Tønseth selv hadde lyst, trener Eirik Myhr Nossum strittet imot. 29-åringen fra Trondheim reiste uansett med løpesko til Lisboa.

Vis fakta ↓ Didrik Tønseth Alder: 29 år (født 10. mai 1991) Fra: Trondheim (bor også i Trondheim) Klubb: Byåsen IL (langrenn), Mosvik IL (friidrett) Meritter: 1 OL-gull og to VM-gull, alle kom på stafett. Verdenscupen: Har 112 starter, Har tre seiere i verdenscupen, totalt har han vært på pallen 12 ganger.

Gambling

Det skulle han ikke gjort.

– Jeg gamblet på den turen til Portugal uten trening og forberedelser. Jeg hadde pådratt meg et magevirus etter Kuusamo som preget meg. Da jeg kom hjem fra Portugal var det på mange måter slutt. Det var bånn i bøtta resten av sesongen.

– Og hvilken lærdom tar du meg deg?

– At man ikke skal konkurrere for tidlig etter sykdom. Når kroppen ikke er helt fit og du presser den maksimalt, så sier kroppen til slutt fra om at dette vil den ikke være med på.

Lang skadeliste

Det som skjedde i fjor føyde seg inn i rekken av nedturer. Didrik Tønseth liste over uhell og sykdom er relativt lang.

2013: Han skulle debutere i VM. Bare dager før han skulle gå slo ryggen seg vrang. En skiveutglidning/prolaps stoppet den gang 21 år gamle Tønseth.

2014: Hadde gode resultater gjennom sesongen og ble tatt ut til OL i Sotsji. Men han fikk aldri gå noe renn. Han ble syk og måtte reise hjem fra den russiske OL-byen.

2017: Pådro seg hjernerystelse etter et fall på rulleski i italienske Livigno. Kunne ikke trene optimalt inn mot sesongen. Fikk hodepine når han skulle trene hardt.

2019: Fikk magevirus etter verdenscupåpningen i Ruka. Dro likevel til EM i terrengløp. Mener selv det ødela resten av langrennssesongen.

I tillegg en del tilfeller hvor han har vært nødt til å stå over renn på grunn tanntrøbbel, matforgiftning, forkjølelse og kortere perioder med ryggtrøbbel.

Han prøver å ta det på best mulig måte, men innrømmer at det har vært noen tunge stunder innimellom.

– Det har satt sine spor, men man kommer seg nå etter hvert ut av det. Men det tar tid, og det er det som er kjedelig. Det hører med, og man må bare avfinne seg med det, sier han med det matte smilet som Didrik Tønseth gjerne får når livet ikke leker helt.

Men nå foran denne sesongen har det mer eller mindre gått på skinner.

– Jeg har fått trent ganske bra i sommer.

Løperkarriere

Denne høsten er det ikke fokus på løping og terrengløp slik det var for ett år siden. Da ble han altså tatt ut på det norske laget til EM i terrengløp.

Vis fakta ↓ Langrennssesongen Langrennsløperne starter sesongen om tre uker. Her er de tre første rennene. 20.–22. november: Nasjonal åpning på Beitostølen 27.–29. november: Verdenscupåpning i Ruka i Finland (minitour) 4.–6. desember: Verdenscup på Lillehammer

Det var mest en tilfeldighet som gjorde at han løp seg inn blant de beste i Norge. For to år siden var det NM i hjembyen Trondheim. I et innfall bestemte han seg for å hive seg med. Det endte med at han vant relativt suverent. I fjor ble han nummer to, seks sekunder bak Henrik Ingebrigtsen.

– Jeg har jo vært løper som ung, så jeg tenkte at her kan jeg gjøre det ganske bra uten å trene så mye spesifikt.

Det har gitt ham noen ideer om fremtiden, men bedyrer at det fortsatt er langrennsløper han er.

– Det er nok feil å si at jeg ser for meg en ny karriere i en annen idrett. Det kan jeg bare glemme. Men jeg tror jo at jeg kan ha gode resultat og sette gode tider.

Han mener det blir vanskelig å kombinere løping og langrenn.

– Du ser jo de som løper fort er ganske lette. Skal jeg løpe fort, må jeg nok optimalisere kroppen for det. Jeg er vektlett, men som løper må du trimme helt ned, sier han.