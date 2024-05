Det ble dobbeltseier til Red Bull med Verstappen foran Sergio Pérez (34) da Formel 1 kjørte på Imola-banen sist for to år siden (flom stoppet løpet i 2023).

Lørdag ble ikke Pérez blant de ti beste i kvalifiseringen. Han får bare 11. beste startspor i søndagens løp.

– De bør vel bytte ham ut, sier Stein Pettersen på Viaplay om Pérez.

– Det finnes noen førere der ute som kunne ha gjort jobben bedre, mener Formel 1-eksperten.

Dette sa meksikaneren selv:

– Jeg tror dagens kvalifisering vil si oss mer om styrkeforholdet enn løpet i Miami, sier Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen.

Lando Norris i McLaren vant i løpet i Miami, men det skjedde etter at sikkerhetsbilen hadde vært ute og påvirket. Lørdag var Verstappen igjen best.

– En hardt tilkjempet pole position, fastslår Red Bull-sjefen på teamradioen.

Oscar Piastri får andre startspor og Lando Norris tredje startspor søndag.

Det er i år 30 år siden Ayrton Senna og Roland Ratzenberger mistet livet på nettopp Imola-banen.

– Dette blir en slags hyllest til Senna, sier Verstappen i arenaintervjuet.

Han skriver historie ved å ta pole position for åttende gang på rad, syv av dem i 2024-sesongen. Det er tangering av Ayrton Sennas 35 år gamle rekord.

Max Verstappen er ikke nervøs for søndagens løp:

Lewis Hamilton reddet seg gjennom til Q2 (de 15 beste) med 22 tusendelers margin. Han ble deretter nummer ni i Q2 og nummer åtte i Q3.

– Hamilton er glad for at han har signert for Ferrari, sier Atle Gulbrandsen på Viaplay-sendingen. Mercedes-profilen skal kjøre for den italienske bilfabrikken i 2025.

– Han bør ikke slutte nå. Det er litt dårlig stil, sier hans kollega Stein Pettersen om at Hamilton tilsynelatende ikke er helt «på» for tiden.

