Novak Djokovic tapte første sett før han hadde full kontroll og svarte med 6–0 i det neste. I det tredje og avgjørende settet ledet Machac 1–4, han fortsatte å kjøre på og tok settet med 1–6. En voldsom seier for 23-åringen fra Tsjekkia.

– Jeg har ingen reaksjon nå. Jeg bare kjempet for hver ball, og prøvde å gjøre mitt beste, sier Machac til stadionintervjuer vist på TV 2.

23-åringen er ranket som nummer 44 i verden og kjørte over verdenseneren i siste sett. Dermed blir det ingen finale på grusen i Genève mot Djokovic for Casper Ruud lørdag, om han slår Flavio Cobolli.

Det kom et kraftig regnvær i Genève, så semifinalen mellom Ruud og Cobolli starter tidligst klokken 18.15.

Machac skal spille sin første ATP-finale lørdag, han ville ikke si om han ønsker seg Cobolli eller Ruud som motstander.

For i den andre semifinalen møter Casper Ruud italieneren Flavio Cobolli. Den starter rett etter Djokovic–Machac.

Tror du Casper Ruud vinner Genèva Open for tredje gang? Dvs. slår Cobolli fredag og Machac lørdag.) Ja, dette tar Ruud nå med Djokovic ute. Tja, vanskelig å si, tror Ruud vinner semifinalen, men taper finalen. Nei, ikke i år. Ryker nå.

Ruud tok en milepæl da han slo Novak Djokovic for første gang, i sjette forsøk, tidligere i år. Ruud tok serberen på grusen i semifinalen i Monte Carlo Masters. Ruud-Djokovic ville vært en drømmefinale for alle tennisinteresserte nordmenn. Men det blir ingen revansjmulighet for verdenseneren lørdag.

Ruud vant Genèva Open ATP 250 i 2021 og 2022.

Machac og Djokovic hadde møtt hverandre en gang tidligere, men i Dubai i fjor var Djokovic sterkest.

Neste ut for tennisspillerne er French Open. Hovedrunden starter søndag.

Djokovic og Ruud er på samme side av tableauet i French Open, og vil eventuelt møte hverandre i en semifinale der.