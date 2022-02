Danmark er, sammen med Kina, ansett som det svakeste laget i OL. Likevel ble de for sterke for Norge.

Jevn start

En liten feil av danskenes skip på den siste steinen i den første omgangen ga Danmark ledelsen 1–0, men samtidig Norge siste stein i andre omgang.

Dermed var det duket for at Norge skulle ta ledelsen i kampen i den andre omgangen. Men tjuvflaks med Danmarks siste stein sørget for at Norge «bare» utlignet til 1–1.

Etter en blank omgang, sørget pent spill av Danmark for at de tok ledelsen 2–1 etter fjerde omgang.

– De har ikke funnet ut av det enda. Dette synes jeg ikke er bra i det hele tatt, meldte Discoverys kommentator Thoralf Hognestad om Norges spill etter en mislykket stein midtveis i den femte omgangen.

Nå må Team Walstad vinne de resterende tre kampene sine, og i tillegg få hjelp av andre resultater for å nå semifinalen i OL. Foto: Rune Petter Ness

– For dårlig

En perfekt stein av Torger Nergård kunne likevel snu hele omgangen, og før skipp Walstads siste stein lå Norge an til å ta to poeng.

Så ble det helt stille i kommentatorbua.

– Det der er for dårlig. Nesten amatørnivå, sa Hognestad.

Walstads stein gled rett gjennom boet. I stedet for ledelse 3–2 til Norge, tok Danmark ledelsen 3–1.

I den neste omgangen hadde Steffen Walstad igjen, med litt «trylling» på sine to steiner, mulighet til å sikre to poeng for Norge. Den første steinen var perfekt. Så perfekt at danskene måtte ta en time-out for å finne ut hva de skulle gjøre. Det hjalp lite. Walstad berget to poeng og utligning til 3–3.

Etter den sjuende omgangen var Danmark igjen foran med et poeng, 4–3.

Det norske laget slet med å finne ut av en is som curlet stadig mer, mens danskene spilte godt.

– Vi må hylle de danske spillerne, sa kommentator Hognestad.

Likt etter ti omganger

Med to omganger igjen, var lagene likt.

– Det er små marginer her nå, sa Hognestad før Walstads avsluttende steiner i den niende omgangen.

Da sto matchen og vippet.

Walstads første stein ble 20 centimeter for lang. Selv om den siste var hakket bedre, tok Danmark tok et nytt poeng og ledet 5–4 før den aller siste omgangen.

Med to steiner igjen av matchen, lå Norge med beste stein. Og dermed en mulighet for Steffen Walstad til å sikre to poeng - og dermed sikre seieren.

Men skippen sviktet på første stein. Den ble for løs, og ga dermed Danmark en livline. Matchens siste stein var likevel bra nok til å berge et poeng. Dermed 5–5, og ekstraomgang.

– Når det knyter seg til, så svikter vår toer Høiberg og skipp Walstad, var dommen fra kommentator Hognestad.

Krausse beholdt roen

Dermed var det klart for Norges første ekstraomgang i OL - med sistestein til Danmark.

Med to steiner igjen for begge lagene, tok Norge time-out.

De ble enige om å legge opp en guard på Norges beste stein.

– Eksepsjonelt bra spill av Walstad, meldte Discoverys kommentator.

Danmarks skipp Krausse ble tvunget til å svare med en kjempegod stein - noe han gjorde.

Med sin siste stein, ryddet Steffen Walstad boet for danske steiner, men ga samtidig Danmark en åpen takeout for seier. En stein skip Krausse gjør åtte av ti ganger.

Før matchens siste stein ble det en liten ufrivillig pause. Håndtaket på danskenes siste stein var rett og slett løst. Det tok noen minutter før dommeren kom med skrutrekkeren, men Krausse beholdt roen, og sikret dansk seier.