Det skriver Becker på sosiale medier.

– Jeg ønsker å opplyse om at jeg slutter som trener for Holger Rune med umiddelbar effekt, skriver tyskeren på X.

Trenerlegenden forklarer at hans profesjonelle og private ansvar ikke gir han nok tid til Rune.

– Vi startet dette samarbeidet med målet om å nå ATP-finalene i fjor, men nå har jeg realisert at for at dette skal bli suksessfullt, må jeg være mye mer tilgjengelig for Holger enn jeg kan.

– Jeg kan ikke gi Holger det han trenger nå. Jeg ønsker ham alt det beste og jeg kommer alltid til å være hans nummer én-fan. Jeg setter pris på reisen sammen, avslutter han.

KORT AFFÆRE: Runes trener, Boris Becker, under ATP-finalene mellom Rune og Stefanos Tsitsipas i november i fjor. Foto: Antonio Calanni / AP / NTB

I forrige uke ble det sagt at Rune ville fortsette med trener Becker og danske Kenneth Carlsen som trenere, men nå er altså samarbeidet over.

Det er ikke den eneste som har gitt seg i teamet til Rune. I desember ansatte Rune den sveitsiske stjernetreneren Severin Lüthi, men samarbeidet ble avsluttet i forrige uke, etter knapt en halvannen måned sammen.

Danske BT skriver at Runes avslutning med Becker gjør at Rune nå går mot sin 12 trenerkonstellasjon på ett år.

Fikk du med deg denne?

Den 19. oktober i fjor kom nyheten om at trenerlegenden Boris Becker inngikk samarbeid med den danske tennisyndlingen Holger Rune.

– Vi har laget en avtale med Boris for resten av året, så han er med oss i Basel og Paris, sa mamma Aneke Rune til danske BT den gang.

Det bekreftet også treneren i Eurosports Tyskland-podkast.

– Jeg kan bekrefte at jeg er Holger Runes trener. Det gjør meg litt stolt at han spurte meg, sa Becker den gang.

Dermed ble Becker trener for Rune ett år etter at han slapp ut av fengsel.

Boris Becker ble dømt til to og et halvt års fengsel for å ha forbrutt seg mot finansielle regler etter at han slo seg personlig konkurs i 2017. Han ble funnet skyldig i å ha skjult 25 millioner kroner for å unngå å betale gjeld.

Tennislegenden med seks Grand Slam-seirer, slapp ut fra fengsel før jul i 2022.

Becker har tidligere trent blant annet Novak Djokovic.