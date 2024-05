Dermed har Norge fremdeles et lite håp om å ta seg videre til sluttspillet.

De fire beste lagene i gruppen går videre.

Samtidig gjør seieren at Norge har svært gode sjanser til å holde seg i A-sluttspillet. Trolig holder det med seier mot enten Østerrike eller Storbritannia for å unngå nedrykk.

Det var Norges første seier i VM. De sto med tre strake tap mot Sveits, Tsjekkia og Finland før triumfen mot danskene.

– Vi har jo møtt tre av verdens beste lag. Man blir kanskje litt mer straffet mot de lagene. En seier i VM er en seier i VM, sier Mats Zuccarello til Viaplay.

Norges gjenstående kamper Vis mer ↓ Canada, torsdag 16. mai kl 20.20 (V Sport 1)

Østerrike, søndag 19. mai kl 16.20 (TV 3+)

Storbritannia, mandag 20. mai kl 16.20 (V Sport 1) Alle kampene vises på Viaplay.

Danmark var ansett som favoritter før kampen, men Norge har hatt et godt tak på danskene i det siste – og vant igjen.

– Jeg synes det er velfortjent. Jeg synes vi er det beste laget i to perioder, så blir vi litt forsiktige i tredje periode. Jeg synes vi holder stand. Vi er ikke best på alt, men jeg synes vi er best i VM på å spille oppofrende, sier landslagssjef Tobias Johansson til Viaplay.

– Guttene spiller så inni helvete for hverandre. I dag er det en laginnsats.

NHL-stjernen Mats Zuccarello viste frem sin fantastiske teknikk og sendte en danske Christian Wejse rett i pølseboden og serverte stortalentet Michael Brandsegg-Nygård.

– Lille «Drosja» med et skudd i verdensklasse, sier Zuccarello.

– Det blir jo utrolig lett når man får pasningen helt perfekt fra Mats der. Det er jo ganske ålreit å spille med ham. Det er utrolig kult å få oppleve å spille med ham, sier Brandsegg-Nygård til Viaplay.

«Drosja Jr» er et av Norges nye stjerneskudd. Flere eksperter mener at Oslo-gutten kan være blant spillerne som blir draftet i første runde i NHL-draften i juni. I så fall blir han historisk.

– Nå har jeg skrudd hodet til at jeg skal gå i første runde. Da vil jeg så klart bli veldig skuffet om det ikke skjer noe, har Brandsegg-Nygård sagt til TV 2.

På spørsmål hvor stort talentet er, så svarer Viaplays ekspert:

– Det vet vi ikke helt ennå. Men sånn som det er i dag så har han alle kvaliteter. Han er en fysisk spiller som tar for seg og er god på skøyter. Han kommer bare til å utvikle seg enda mer. Hvor dette ender opp, det er litt vanskelig å gjette. Jeg har en viss anelse om hvor det ender opp helt til slutt, sier Ole Eskild Dahlstrøm.

Danmark jaget utligning, men Norge holdt unna. Med noen få minutter igjen av tredje periode så smalt Zuccarello til med et skudd hvor Patrick Thoresen kastet seg over turen.

Pucken var muligens inne, men det var i så fall umulig å se på noen av TV-kameraene. Derfor ble det heller ikke dømt scoring.

På slutten av kampen kastet Danmark frem folk i håp om en utligning. Eirik Salsten satte inn 2–0-målet i det tomme buret.

Norges målvakt Henrik Haukeland ble kåret til Norges beste spiller.

– Jeg synes jeg ikke hadde så mye å gjøre, sier Fredrikstad-gutten selv.

Tre kamper gjenstår for Norge. Østerrike og Storbritannia er lag Norge bør kunne slå.

Neste motstander er imidlertid Canada, hvor det trolig må en smått mirakuløs seier til for at Norge skal kunne ta seg til sluttspill.

Men det er lov å drømme. De norske gutta klarte nettopp det nevnte mirakelet etter straffer i fjor.

«Zucca» viste at han hadde mer å by på enn bare tekniske finesser: