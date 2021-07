Karsten Warholm satte verdensrekord: – Et øyeblikk jeg har drømt om

Filip var så glad at han måtte bite seg i leppa for ikke gråte av glede

«Det var nærmest et folkekrav at verdensrekorden skulle ryke. Det er ikke mulig å forestille seg presset som lå der»

– Det er åpenbart et øyeblikk jeg har drømt om lengre enn jeg tror noen aner. Det har vært snakket mye om den verdensrekorden. I går på pressekonferansen ramlet det ut av meg at «jeg er dritlei av å høre om den verdensrekorden». Nå er den endelig min, sier Warholm i en tale til publikum vist på NRK.

Hele kvelden på Bislett var bygget opp til øyeblikket da Karsten Warholm skulle ut på 400 meter hekk. Og Warholm leverte den verdensrekorden som mange hadde snakket om i dagene før.

– Den er jo bestilt et par ganger før. Jeg følte at nå var jeg der. Nivået var der. Rammene, vi er tilbake her og jeg fikk jo æresrunde allerede før jeg skulle ut og springe. Det kunne ikke gått bedre om du skulle skrevet en bok, sier Warholm til VG.

– Jeg tror det jeg fikk til i dag, som har vært vanskelig tidligere, var at jeg fokuserte på arbeidsoppgavene. Jeg var trygg på at jeg var god nok, men jeg visste også at jeg måtte gjøre jobben. Jeg vet hva som skal til og det er en oppgave som har vokst veldig på meg. Når jeg kom over og så tiden ... Det er litt dumt at det går så fort, for jeg skulle ønske at jeg kunne kjenne enda lengre på det. På et eller annet tidspunkt skal jeg prosessere dette og nyte det.

Like før klokken ti løp Warholm inn til 46,70 og verdensrekord på 400 meter hekk.

– Det er ny verdensrekord! Karsten fra det norske havgapet løper fortere enn noen noensinne har gjort. Dette er ikke Jamaica, California, Texas eller Florida. Det er Norge og Karsten Warholm leverer verdensrekord. Rett før OL viser han at han er fortsatt er sjefen på denne distansen, utbrøt NRKs kommentator Jann Post etter at Warholm løp over målstreken.

– Det var noe ekstraordinært vi var vitne til i kveld, sier NRKs ekspertkommentator Christina Vukicevic Demidov til VG.

– Han fortsetter å imponere. Det var helt magisk. Fullt trøkk ut fra start og han sto oppløpet ut. Det var helt sykt. Han har vært den verdensrekorden ganske mange ganger nå, men det kunne ikke blitt en bedre kveld i kveld. Det var det beste scenarioet, å få lov til å gjøre det på hjemmebane med 5000 tilskuere, sier treningspartner Amalie Iuel til VG.

Trener Leif Olav Alnes var naturligvis meget fornøyd etter rekordløpet.

– Jeg vil jo grine. Dette var kjempekjekt. Det lå til rette for at det var muligheter for rekord, men det kommer ikke på bestilling. At han klarer å levere dette, er ekstremt imponerende, sier han til NRK.

Dette var Warholms første 400 meter hekk i 2021. Neste uke er det etter planen duell med amerikaneren Rai Benjamin i Monaco. Og den 3. august er det OL-finale i Tokyo.

Sist helg løp Rai Benjamin på 46,83 i det amerikanske OL-uttaket i Eugene.

Både Warholm og Benjamin har vært nær ved å ta verdensrekorden til Kevin Young det siste året. Young løp på 46,78 i Barcelona-OL i 1992 - så rekorden nærmer seg altså 30 år.

Vis fakta ↓ Historiens 15 raskeste løp på 400 m hekk Karsten Warholm (Norge) 46,70 (2021). Kevin Young (USA) 46,78 (1992). Rai Benjamin (USA) 46,83 (2021). Warholm 46,87 (2020). Warholm 46,92(2019). Abderrahman Samba (Qatar) 46,98 (2018). Benjamin 46,98 (2019). Edwin Moses (USA) 47,02 (1983). Benjamin 47,02 (2018). Bryan Bronson (USA) 47,03 (1998). Warholm 47,07 (2020). Warholm 47,08 (2020). Samuel Matete (Zambia) 47,10 (1991). Warholm 47,10 (2020). Warholm 47,12 (2019).

Det er 21. gang i historien en nordmann setter verdensrekord i friidrett. Trine Hattestad i spyd var siste norske verdensrekordsetter.

– Han startet så kanonbra ut fra blokka. Jeg er mektig imponert, sier NRKs ekspert Christina Vukicevic.

– Jeg føler at den av Warholm eller Benjamin som vinner OL-finalen, setter verdensrekord igjen, sier Vebjørn Rodal på NRK-sendingen.

400 meter hekk og Warholm var det store trekkplasteret foran 5000 tilskuere på Bislett torsdag kveld.

Warholms fire beste tider i 2020 var den utrolige rekken 46,87, 47,07, 47,08, 47,10.

Foruten Karsten Warholm og Rai Benjamin, blir også Abderrahman Samba nevnt blant favorittene på forhånd til 400 meter hekk i Tokyo-OL.