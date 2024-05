Death Valley.

Ørkendalen i California fortjener sitt morbide navn. Det går for å være klodens varmeste sted, med temperaturer rundt 50 svette varmegrader.

Likevel finner Badwater 135 sted her i juli hvert eneste år. Det er et av verdens mest berømte og tøffeste ultraløp. Deltagerne har 48 timer på seg til å fullføre den 217 kilometer lange løypen.

– Det er utrolig hva menneskekroppen klarer, sier Simen Holvik.

47-åringen er blitt en av Norges mest profilerte ultraløpere. I fjor ble han første nordmann til å fullføre løpet. Sluttiden på 22 timer og 28 minutter var best av alle herrene.

Nå forbereder han seg på ny. Og da er frykt et nøkkelord.

En ekstrem balanse

Å løpe Badwater er som å balansere på line, med avgrunnen under seg. Sist var firebarnsmoren Ashley Paulson den eneste som var foran. Nå er Holviks mål å være raskest av absolutt alle. Men han må ha dagen, alt må klaffe.

– Hvis det ikke gjør det, kan det gå forferdelig dårlig, for eksempel om du ikke er à jour næringsmessig. Det kan gå så til helvete, sier Holvik.

I slike tilfeller føler han at han svever. Målet er å unngå Ikaros’ skjebne i gresk mytologi. Han fløy for nær solen og styrtet i havet.

Når Holvik løper Badwater, er det ikke Ikaros som svever over ham. Istedenfor hører han skrikene fra jagerfly på øvelse. Amerikanske myndigheters bruk av dalen som testområde bidrar bare til de mange mytene rundt løpet.

Dantes inferno

Én av dem er at asfalten blir så varm at skoene takker for seg. I 2019 hevdet Pamela Chapman-Markle at sålen på tre av parene hennes smeltet.

– Jeg opplevde ikke noe sånt, men det er nok en god historie. Det er mange som sier at du kan steke bacon på biltaket, sier Holvik.

Han gjør omfattende grep for å være klar for varmen som møter ham. Hjemme i stuen pakker han seg inn i en liten infrarød-badstue for å bli vant til høye temperaturer. Under selve løpet i USA har han med seg et crew på fire personer.

Én skal kjøre følgebilen, en holder i drikke og ernæring, og de to siste er «pacere» som skal hjelpe ham med å holde farten. De løper bak med sekker fulle av iskaldt vann som helles over Holvik underveis. Han må også erstatte saltene han svetter ut.

Arrangøren vil helst unngå å miste lisensen til å holde løpet i nasjonalparken. Derfor må deltagernes team forholde seg til en rekke regler. Det er nemlig langt til sykehus om noe skulle skje. Følgebilene kan ikke kjøre for sakte eller parkeres hvor som helst. Og man må selvfølgelig ha med egne bæsjeposer.

I fjor brukte Holvik 350.000 kroner på deltagelsen. Ambisjonen er å stramme inn litt denne gangen.

Simen Holvik under badstue-treningen hjemme. Foto: Skjermdump fra Youtube (Norwegian Ultrarunner)

Trangt nåløye

Det gikk jo så bra sist. Da visste Holvik mindre om hva han gikk til. Nå vet han hvordan slitet blir i skyggen av Funeral Mountains. Han ønsker å gjøre alt litt bedre enn sist.

Samtidig kjenner han frykten for å mislykkes.

– Det er ikke gitt at det kommer til å gå bra én gang til, sier han.

Simen Holvik Vis mer ↓ Født: 6. mars 1977 Fra Sandefjord, men bor i Stavanger Har jobbet som konsulent, men er nå ultraløper på heltid. Har fullført flere av verdens gjeveste ultraløp. Har blant annet vunnet 24 Hours in Hell (253 km) og 2023 Badwater (217 km, beste herre). Har også toppresultater i Spartathlon og Brazil 135 Ultramarathona. Løp også Norge på langs på 26 dager.

Mange har et forhold til løpet. Personer som David Goggins (tidligere Navy SEAL-soldat, nå løper og forfatter) har bidratt til dets status.

Mange søker, men det er maksimalt 100 som inviteres for å delta. Ofte har deltagerne en viss historie ved seg, i tillegg til å være så sterke løpere som Holvik.

Da kona døde av kreft i 2019, tok han løpetreningen til et nytt nivå. Den hjalp ham med å håndtere livet. Slike sterke historier appellerer gjerne til Badwater-arrangøren.

Det var imidlertid ikke det eneste han fortalte da han skrev brev for å komme med.

– Jeg sa og at jeg skulle vise ungene at alt går an i verden og livet.