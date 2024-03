Hun forteller selv om skadeomfanget i et innlegg på Instagram.

«Ikke den sesongavslutningen jeg drømte om. Likevel overveldet over all støtte og hjelp jeg får og har fått den siste tiden. Har et tøft år i vente, men er klar for å gjøre den jobben som skal til for å få et sterkt og friskt kne igjen. Skal ha verdens beste rehab», skriver Leinan Lund.

NRK omtalte saken først. Fallet skjedde etter et svev på 110 meter i den provisoriske hoppomgangen under prøve-VM forrige uke.

Mari Leinan Lund har to verdenscupseirer og tolv pallplasser i karrieren. 24-åringen ble nummer tre sammenlagt i verdenscupen selv om hun mistet finalehelgen i Trondheim.