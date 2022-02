– Pappa, du er med meg, sa Birk Ruud etter det andre hoppet i onsdagens Big Air-konkurranse, mens han foldet hendene og hilste hjem til alle som fulgte med hjemme i Norge.

Da hadde Ruud nettopp landet et triks som gjorde at det var nesten umulig for konkurrentene å hente inn nordmannen i kampen om gullet.

Ruud har tidligere vært åpen om faren Øivind Ruud, som døde av kreft i april i fjor.

– Jeg hørte at han ropte til familien og også nevnte pappaen. Han er med oss i hjertene hele tiden, og er en naturlig del av oss med alt det gode vi har hatt, sier mor Céline Bache-Wiig til VG.

– Pappa er med meg. Han er med på hånden min, i gullenken her som jeg fikk til jul, sier Ruud til VG og viser frem lenken.

– Det (farens død) har gjort at jeg har sett mer enn bare idrett i livet, og jeg vet at familien alltid kommer først. Det har gjort at jeg klarer å ta dette som en mulighet og en fin opplevelse. Jeg er veldig takknemlig, sier Ruud.

OL-gullet er noe som har vært en drøm i lang tid for 21-åringen.

– Det her er helt fantastisk, og jeg har drømt om det her så lenge. Jeg har prøvd å ikke se for meg at jeg skal stå her med medalje, men drømt om denne muligheten til å stå på ski og vise frem triksene mine og hva jeg kan. Det var det jeg gjorde, og det var helt fantastisk, sier Ruud.

– Jeg er veldig stolt, men jeg er mest glad på hans vegne for jeg vet hva han legger ned i innsats. Det har jo vært mye som har vært tøft også, så det er veldig hyggelig når ting går veien, sier mamma Céline.

Lagkamerat Christian Nummedal, som selv ble nummer ti, er imponert over måten Ruud har taklet farens død.

– Det har absolutt preget hele laget. Det har vært vanskelig å sette seg i hans situasjon, men man blir preget av det. Det er sykt hvordan han har taklet det. Han viser hvor mentalt sterk han er, sier lagkamerat Christian Nummedal, som ble nummer ti, om måten Ruud har håndtert farens død.

I finalen var også Tormod Frostad, som endte på tolvteplass.

– Han er så rå. Det er vanskelig å beskrive det han gjør i dag. Han er bare i en klasse for seg selv og knuser alle andre, inkludert meg. Jeg er superglad for å se at han lykkes, sier Frostad til VG.

– Han har jobbet så ekstremt hardt. Han er så sykt dyktig og målrettet. Jeg er sykt glad på hans vegne, sier Frostad.

– Han har en helt unik egenskap til å fokusere seg inn på ting, sette seg mål og nå dem, sier Frostad.

Landslagstrener Herman Valø Orheim sier til VG at han ikke var overrasket over gullet til Ruud.

– Han innfridde akkurat som han skulle. Det er bare gøy å se hvordan hardt arbeid betaler seg, og man kan få til alt man vil hvis man setter seg gode mål. Jeg er så stolt at jeg ikke vet hvem jeg er en gang, sier Valø Orheim.

OL-GULL: Birk Ruud ble første mannlige friski-utøver med OL-gull i Big Air. Foto: Bjorn Steinar Delebekk / VG HILSTE HJEM: Birk Ruud tok seg tid til å hilse hjem etter de to siste hoppene. Foto: Bjorn Steinar Delebekk / VG

Birk Ruud har tidligere vunnet to X Games-gull i Big Air, og onsdag tok han OL-gull i Big Air da konkurransen sto på OL-programmet for første gang for friski-kjørerne.

– Vi er alle glade på hans vegne. Han kjørte sykt bra og satte sine to første triks. Han tok hjem gullet, noe som er fantastisk. Han drepte det, sier amerikanske Alexander Hall til VG.

Med 95,75 poeng i første run og 92 poeng i andre run, endte han med totalt 187,75 poeng.

Ruud var sist ut i tredje run, og hadde allerede sikret seg gullet da han satte utfor.

Til det siste hoppet hadde han med seg det norske flagget i hånden, og hoppet enkelt ned bakken.

– Herregud. Pappa, du er med meg, sier Ruud til TV-kameraet etter det siste hoppet.

– Tusen takk, Norge. Alle sammen. Dette har vært et mål siden jeg var på NTG U som 13-åring, og nå er vi her, sier Ruud og sender et slengkyss til TV-seerne.

Colby Stevenson ble nummer to med 183 poeng, mens Henrik Harlaut ble nummer tre med 181 poeng.

– Det er så gøy å se at han går all in og gjør sine vanskeligste triks. Han har hatt mye press og ja... mye. Dette gullet er hundre prosent fortjent, sier Harlaut til det skandinaviske pressekorpset.

– Jeg er superimponert over hva han har fått til, sier smører Hagbart Eie til VG om Ruud.

Birk Ruud vant mandagens kvalifisering og var dermed sist ut av de tolv startende i Big Air-finalen. Der hoppet han seg rett inn i ledelsen, etter å ha tatt et triks med hele fem og en halv rotering (1980).

– Oi, oi, oi. Birk Ruud, alle sammen, utbrøt Discoverys kommentar Joachim Eltvik.

– Wow, wow. Han takler jo presset rimelig greit, supplerte medkommentator Bendik Bye.

– Det er jo helt sinnssykt, sa Eltvik videre.

Ruud ble belønnet med hele 95,75 poeng og hadde dermed initiativet før de to siste hoppene.

I LUFTEN: Birk Ruud imponerte i onsdagens Big Air og tok gull. Foto: Bjorn Steinar Delebekk / VG

I Big Air er det de to beste hoppene i løpet av tre omganger (hvor de to tellende hoppene må rotere i forskjellig retning) som teller.

De to andre nordmennene i finalen, Tormod Frostad og Christian Nummedal, falt begge i første forsøk. For Frostad endte medaljesjansene etter et nytt fall i hopp nummer to, mens Nummedal meldte seg på i medaljekampen med 93 poeng.

Ruud viste seg igjen frem i det andre hoppet og fikk hele 92 poeng. Dermed hadde han en totalscore på 187,75 poeng, som var nok til å ta gullet.

Nummedal falt i siste omgang og ble nummer ti, mens Frostad endte på tolvteplass.