Myhre spurtet til seier for navnesøster Julie Bjervig Drivenes og Hedda Bakkemo. Triumfen kom i en sesong der det har blitt minimalt med verdenscupsjanser.

– Dette var styggartig. At storformen kommer mot slutten av sesongen er like sikkert som at det er jul 24. desember, sa Myhre i VGTVs sending av rennet.

– Da jeg krysset målstreken var det en gledesrus, fortsatte hun.

Myhre fikk skryt etter den sterke seieren.

– Julie beviser at hun er på vei tilbake i toppform, sa kommentator Åge Skinstad.

Sprinttreer Bakkemo sikret pallplassen etter å ha gått videre på tid både i kvartfinale og semifinale.

Mennenes sprintfinale ble vunnet av Magnus Øyås Håbrekke. Han tok seieren foran Gjøran Tefre og Johan Bjørtomt.

Landslagsløper Sindre Bjørnestad Skar måtte nøye seg med fjerdeplass.

Neste store oppgave for langrennsløperne som ikke er tatt ut til de kommende verdenscuprennene i Canada og USA er NM på Beitostølen midt i denne måneden.