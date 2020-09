RBK-talent lånes ut for resten av sesongen

Filip Brattbakk skal spille resten av sesongen i OBOS-ligaen for Raufoss.

Det bekrefter Rosenborg på sine nettsider.

20-åringen debuterte mot Vålerenga i juli som innbytter og har til sammen fått seks kamper for Rosenborg. Spissen har også spilt samtlige kamper for Rosenborg sitt andrelag denne sesongen.

Raufoss ligger på 9.-plass i OBOS-ligaen, med syv poeng opp til kvalik.

– Tøff liga

Til RBK.no sier sportslig leder Micke Dorsin følgende om utlånsavtalen:

– Vi ser på dette som en spennende mulighet for Filip, som har fått lite spilletid i Eliteserien for oss i høst. OBOS-ligaen er en tøff liga med gode muligheter til å utvikle seg i og er et nivå opp fra RBK 2. Vi tror det å komme seg bort kan være utviklende for Filip, både som spiller og menneske.

Filip Brattbakk, som er sønnen til den tidligere storscoreren Harald Martin Brattbakk, slutter seg til Raufoss umiddelbart.

Spissen har scoret totalt 22 mål på 86 kamper for RBK 2. For A-laget har han fortsatt til gode å score.