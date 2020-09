Norsk kjempenedtur: Tapte på Ullevaal for første gang på fire år

Norge-Østerrike 1–2

ULLEVAAL STADION: Utenfor nasjonalarenaen var det helt stille. Ingenting tydet på at årets første landskamp var minutter unna. Ute på den strøkne gressmatten gjorde Erling Braut Haaland seg klar.

Normalt ville tusenvis av forventningsfulle møtt opp for å se nasjonens nye stjerneskudd score sitt første landslagsmål.

Men det var ingen her. Under Ja, vi elsker sto de røde draktene med minst en meters avstand.

Da kampen startet, så det nesten ut til at Lars Lagerbäck hadde rasket sammen en gjeng som ikke kjente hverandre.

Så dårlig spilte Norge i store deler av kampen, og det kunne ikke ende med annet enn det første tapet på Ullevaal under svenskens ledelse.

Forrige nederlag kom for nøyaktig fire år siden, da Tyskland rundspilte Norge og vant 3–0. Da var Per-Mathias Høgmo fortsatt landslagssjef.

– Det var katastrofe. Jeg må fokusere på meg og laget, først og fremst meg. Det er for mange spillere som har vært på ferie og trent og ikke spilt fotball på mange uker, så vi var veldig rustne. Vi var bedre i andre omgang, men vi ga dem for mye tid. Det var et godt lag som strødde baller med godt kombinasjonsspill og mange gode enkeltspillere, sier Joshua King til TV 2.

Lagerbäck har snakket mye om «Fort Ullevaal». Det er nå beseiret for første gang.

– Vi var klart dårlige i 60 minutter, og litt bedre i de siste 30 minutter. Vi var passive, og vi ble utspilt over hele banen. Jeg vet ikke hva som skjedde, det er veldig vanskelig å forklare. Vi gjorde det meste feil, sier Lagerbäck til TV 2.

8. oktober skal Serbia etter planen komme til Oslo for skjebnekamp om EM-plass neste år. Da må Norge prestere betydelig bedre.

Haalands første

For det hjalp ikke at Haaland omsider gjorde i rød drakt det han så ofte har gjort på den internasjonale scenen det siste året.

De første 66 minuttene ble spilt uten at han eller noen av lagkameratene kom til en skikkelig sjanse. Innbytter Alexander Sørloth var akkurat kommet inn for Joshua King.

Han ble spilt opp ute til venstre og satte fart. Trønderen slo et godt innlegg. Haaland hadde løpt seg fri foran mål. Jærbuen brukte yttersiden av høyrefoten til å styre ballen perfekt i mål helt nede ved stolpen.

Problemet for Haaland, Sørloth og Norge var at Østerrike allerede ledet 2–0.

Sander Berge fikk en enorm mulighet til å utligne med under ti minutter igjen, men headingen fra tre meter gikk utrolig nok utenfor.

Uten kamptrening

Dette var den 16. kampen Lagerbäck ledet Norge på Ullevaal. De 15 første endte uten nederlag. En ting er at hjemmestatistikken røk. Et større problem er at Norge kan være avhengig av høstens Nations League for å kvalifisere seg til 2022-VM.

Startet kunne ikke vært verre. Mandag venter Nord-Irland i Belfast, Romania er også med i Norges gruppe.

Østerrike måtte klare seg uten sin klart største stjerne, den ferske Champions League-mesteren David Alaba.

De sortkledde var likevel best fra start til slutt. Tidligere landslagsprofil, Lars Bohinen, spurte på Twitter om det var strøm i ballen. Han var ikke den eneste som ikke lot seg imponere av den norske ballbehandlingen i første omgang.

Nations League som konsept ble skapt for å fjerne de internasjonale treningskampene fra terminlisten. Det norske laget bar imidlertid preg av at de fleste spillerne er uten kamptrening og utenfor sesong.

Jarstein med gode redninger

Østerrike var best, og etter 34 minutter havnet Norge bak. Morten Thorsby vant ballen utenfor det norske målfeltet. Han tapte imidlertid neste duell og mistet ballen. Sampdoria-proffen ropte etter frispark, men dommeren lyttet ikke.

Innlegget fra Andreas Ulmer var godt, og foran mål hadde Michael Gregoritsch løpt seg fri mellom de norske stopperne. Han kastet frem foten og satte inn 1–0.

Åtte minutter etter pause ble vondt til verre. Ballen ble spilt opp i albuen til Sander Berge fra kort hold. Dommeren pekte på straffemerket. Heller ikke denne gangen ble de norske protestene hørt, til tross for at straffesparket var svært strengt idømt.

Rune Almenning Jarstein kastet seg riktig vei, men var ikke raskt nok nede til at han klarte å stoppe det gode straffesparket fra Marcel Sabitzer.

Utover i den andre omgangen var det bare flere gode redninger fra Jarstein som hindret et større tap.