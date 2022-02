En svak norsk åpningsdag i hoppbakken endte i at Granerud ble disket for bruk av for stor hoppdress. VG lar to eksperter forklare hvordan det er mulig at så spesialtilpasset utstyr likevel ikke er korrekt.

– Idretten vår er mange små marginer slått sammen til en totalsum. Der utstyret er en av de. På utstyret er det flere hundre punkter som må være innenfor. Så kan man selvfølgelig legge seg godt innenfor, men da vinner man ikke hopprenn, forklarer NRKs hoppekspert Johan Remen Evensen.

– Jeg fikk veldig dårlig tid i pausen, så da fikk jeg ikke fylt på med noe væske. Da ble jeg for liten for dressen. Jeg hadde bare fire minutter på meg, så da ble det dessverre slik, sa Granerud, som lå nede på 22. plass etter 1. omgang.

Viaplay-ekspert Andreas Stjernen tolker forklaringen til Granerud som at han røk på midjemålet. Det var isåfall for smalt målt mot dressen.

– Drikker du en halvliter kullsyrevann, får du fort fylt ut en centimeter. I dette tilfellet gjetter jeg at han svetter litt og er stresset. Når han ligger bedre an, har han bedre tid, og nå som han hadde gjort det dårlig, var han skuffet og irritert, og da er han ikke like fokusert. I grunn tror jeg at det var det samme for ham at han var disket. Det hadde aldri skjedd om han lå som topp 10, sier OL-mester i laghopp fra fire år tilbake.

Men hvordan kan det ha seg at litt vann eller annen væske kan være utslagsgivende for om en hopper er innenfor eller utenfor reglementet?

Det hele handler om å optimalisere dressen for å fly lengst mulig. Det gjør man ved å ha så stor dress som mulig innenfor reglementet. En større dress gir en større flate som fanger vind. Men reglene er strenge.

– Du må balansere på en knivsegg. Når du da har en kropp som er variabel og ikke er konstant, som når Granerud sier han ikke har fått i seg nok drikke, da blir man mindre. Når det er snakk om millimeter, så blir det utslagsgivende, forklarer Evensen.

Videre forklarer han at reglene sier at dressen ikke kan være mindre enn én centimeter fra kropp, og ikke mer enn tre centimeter. Den kan ikke være tettsittende, ei heller for stor. Men desto større den er, desto bedre.

– Det er vår plass hvor vi kan skaffe oss små små fordeler. Er man ikke med på det gamet, så vinner man ikke, sier Evensen og fortsetter:

– Dette handler ikke om at Granerud har tøyd strikken for langt. Dette er en glipp som kan ha 10-15 forskjellige forklaringer.

OPIMALISERING: Johan Remen Evensen forklarer at det kan være mange grunner til at Granerud ble disket. Men at det hele dreier seg om å mest mulig optimal dress. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Han lanserer også andre eksempler på hvordan det kan ha gått galt.

– Han kan ha vært stresset og dermed blir litt varm og svett. Det er syke detaljer, dette. Men det gjør at man blir klam. Da kontrolløren da skal sjekke så setter han en strek på midja, og en på dressen. Disse må da tilsvare hverandre når man måler størrelse, forklarer Evensen.

Han er ikke i tvil om at å passere gjennom utstyrskontrollene med optimalisert utstyr også krever trening.

– Når du er litt fuktig og varm, så sklir ikke dressen på huden på samme måte. Da sitter den litt høyere eller lavere enn det som er normalt. Den lille forskjellen på at dressen har sklidd si én centimeter, gjør at man får et helt annet mål.

Andreas Stjernen tror det handler mer om at utstyret er sydd helt på grensen enn at Granerud er «lettere» i OL enn han er normalt.

– Du tyner begge deler. Dressen på midjemålet skal være akkurat på kroppen din. I et OL holder du den på grensen. Kroppen til Halvor er nok helt lik. Han er neppe lettere i OL enn han var for 14 dager siden, sier Stjernen.

Hoppsjef Clas Brede Bråthen forklarte Granerud-bommen med at det ble stress og dårlig tid mellom omgangene.

– Da fikk han ikke kjørt vanlige prosedyrer med inntak av forskjellige ting. En glipp som ikke skal skje. Det er straffen du får når du er en av verdens beste hoppere og hopper sent. Bommer du da, får du dårlig tid, beskriver Clas Brede Bråthen.