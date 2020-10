Skitopp må gå av etter «fullstendig tap av tillit»

Som 14-åring skrev Casper Ruud fire ord på en lapp og klistret den over sengen. Ordene inspirerer ham fortsatt.

Det internasjonale skiforbundet (FIS) har besluttet på et møte fredag at Sarah Lewis må gå av som generalsekretær i forbundet med umiddelbar virkning. Det var et klart flertall i styret som sto bak beslutningen.

Begrunnelsen baseres på et «fullstendig tap av tillit», står det i en pressemelding.

Lewis begynte å jobbe for FIS i 1994, og har hatt stillingen som generalsekretær siden 2000.

Hva konkret som ligger bak avgjørelsen, er ikke kjent. Norges skipresident Erik Røste sitter i FIS-styret, men vil ikke utdype saken.

– Dette er en personalsak internt i FIS. Jeg har ingen ytterligere kommentarer utover det som kom fram i pressemeldingen, sier Røste til NTB.

Det var ventet at Lewis ville stille som presidentkandidat i FIS etter Gian-Franco Kasper, som etter planen skal gi seg ved FIS-kongressen neste år, skriver nettstedet Inside the Games.

Briten var alpinist i sin aktive karriere og deltok i vinter-OL i 1988.

Røste har ikke besvart våre henvendelser.