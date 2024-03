For litt over ett år siden gjorde Klepp et historisk grep da de skiftet farge på den tradisjonelle hvite shortsen for Klepp Elite og akademi.

Klepp var med det det første topplaget i Norge til å gjøre et slik grep.

Årsaken var at flere spillere var redde for å blø gjennom under mensen, og siden har flere klubber fulgt Klepps eksempel, deriblant Bryne.

Men i motsetning til Bryne, skiftet ikke Klepp farge på shortsen for hele klubben.

Det gjør de nå.

Nå skal herrer, kvinner, junior og senior innenfor fotball og håndball i Klepp spille i grønne shortser.

Endringen ble enstemmig vedtatt på klubbens årsmøte onsdag kveld.

– Det er en dårlig modell å ha en egen gutte/herre-profil og egen kvinneprofil. For meg bør det være likt, sa daglig leder Thomas Langholm Engen, som også var den som fremmet forslaget.