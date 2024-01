Dermed unngikk det norske laget å gå på sitt sjette strake tap i naboduellen mot Danmark. Siste norske seier kom i januar 2021.

I en jevnspilt første omgang var Norge ofte foran i målprotokollen, og halvveis sto det 15-13 til Jonas Willes lag. Men etter hvilen gikk den norske offensiven helt i stå.

Først mot slutten av kampen kviknet Norge til igjen. Tre mål på rappen fra Kristian Bjørnsen bidro til at 21-26 ble til 26-26.

Deretter tok danskene tilbake ledelsen, men Sebastian Barthold berget uavgjort i sluttsekundene.

Styrke og moral

Testkampen var en del av Golden League-turneringen i København. Den ble spilt i Royal Arena foran 12.500 tilskuere.

– Kule kulisser. Det var ikke den peneste kampen, men vi viser en enorm moral. Det kommer til å være styrken vår sammenlignet med de andre, sa Sander Sagosen til TV 2.

Trønderen tror Norge hadde vunnet om det ikke hadde vært for et dårlig kvarter etter pause. Han mener comebacket viser hva som bor i laget.

– Det sier at folk skal være redde for oss. Det kommer til å svinge, men vi må spille på det vi kan være bedre enn de andre på: Vi har et enormt samhold. I dag hamler vi opp med et dansk lag som er sterkere på papiret.

Øver på nye ting

Wille varslet før avkast at han kommer til å bruke kampene i EM-oppladningen til å finpusse spillet og øve på nye ting.

Torsdagens oppgjør gikk uten Kolstad-duoen Magnus Abelvik Rød og Gøran S. Johannessen, men det planlegges for å gi dem noen minutter mot Nederland lørdag eller Egypt søndag.

Norge starter EM-sluttspillet mot Polen 11. januar. Deretter venter Færøyene to dager senere, mens gruppespillet avsluttes mot Slovenia (15/1). Mesterskapet er lagt til Tyskland.