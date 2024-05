Pep Guardiolas kontrakt med Manchester City går ut i 2025. Søndag kveld skriver Daily Mail-journalist Jack Gaughan, som følger klubben tett at det trolig ikke blir noen forlengelse av kontrakten.

Til tross for finaletapet i mot Manchester United i FA-cupen har Guardiola hatt utrolig suksess i England. Siden han kom til klubben i 2016 har han vunnet 17 trofeer med klubben, som inkluderer én Champions League og seks Premier League-titler.

Klubbledelsen frykter at Guardiolas niende år vil representere slutten. Selv om City understreker at det ikke har kommet noen formell indikasjon fra spanjolen, har flere kilder innad i bransjen og City åpent diskutert muligheten for en mulig avgang de siste månedene.