Etter det VG kjenner til, skal følgende personer ha vært blant dem som har vært inne i diskusjonen om hvem som skulle få jobben som ny toppfotballsjef.

Prosessen endte til slutt med at Siri Nordby fikk jobben.

Håkon Grøttland Seksjonsleder for spiller- og trenerutvikling i NFF.

Grøttland var en av hovedpersonene bak landslagsskolen, som er NFFs spillerutviklingsmodell. Han har over ti års erfaring som leder i NFF og er utdannet prolisenstrener, det høyeste nivået i internasjonal trenerutdanning.

Etter det VG erfarer var Grøttland med i finaleheatet til jobben. Han har ikke ønsket å kommentere saken overfor VG.

Johnny-Mikael Gallefoss Leder for topptrenerutdanningen i NFF.

Han har tidligere vært trenerutvikler i Viking. Han har vært sportsdirektør for et sportskompleks i Dubai, samt vært trener for den belgiske klubben BX Brussels. Har Uefa A-lisens, det nest øverste nivået på trenerstigen.

– Når vi lander på Johnny Mikael Gallefoss er det fordi vi har latt oss imponere over de lederegenskapene og de evnene han har til å skape energi og bevegelse rundt seg, sa Lise Klaveness da Gallefoss ble ansatt i 2022.

Etter det VG kjenner til var han en del av finaleheatet til å få jobben. Gallefoss selv ønsker ikke å kommentere saken.

Per Joar Hansen Tidligere landslagsassistent og RBK-trener i flere perioder.

Dialogen mellom «Perry» og NFF startet i januar. Ifølge VGs kilder skulle Hansen være en del av av finaleheatet på tre personer, men i mars valgte NFF «å dra i håndbrekket», angivelig på grunn av et habilitetsspørsmål.

– Jeg kan bekrefte at vi var en i en lengre prosess, men til slutt ble det vurdert at jeg og Karl Petter Løken var for tette og at jeg dermed ikke var aktuell. Jeg ønsker ikke å kommentere noe mer utover det, sier Hansen til VG.

Løken og Hansen var lagkamerater i Rosenborg på slutten av 80-tallet. Hansen var forlover da Løken giftet seg i 1995.

Simon Mesfin Sportssjef i Lillestrøm

Sommeren 2022 bekreftet LSKs sportssjef overfor VG at han hadde blitt kontaktet i forbindelse med jobben som toppfotballsjef. Den gang stilte han seg avvisende til å være en kandidat.

Mesfin sier til VG i dag at han igjen har vært i samtaler.

– I høst ble jeg kontaktet igjen av NFF og hadde gode samtaler med ledelsen. Samt at jeg på nyåret ble kontaktet av et rekrutteringsselskap, og gjennomførte ett par samtaler. Da opplevde jeg at det var interesse for å gå en annen vei. Det var greit for meg som ikke hadde endret mening om å fortsette i LSK, da det hele tiden måtte være slik at jeg måtte blitt overbevist om å bytte beite. Jeg var tydelig på det, sier Mesfin.

VG har vært i kontakt med generalsekretær i NFF, Karl-Petter Løken. Han sier NFF ikke har noen praksis om å dele søkerlister.

– Vi har derfor ingen kommentarer på navn. På generell basis er habilitet noe vi alltid vurderer når vi ansetter mennesker i NFF. Ved enkelte anledninger kunne dette sikkert blitt håndtert enda mer effektivt. Ved akkurat denne ansettelsen var denne typen vurderinger uansett unnagjort noen måneder før ansettelsen ble gjort, sier Løken.

Etter offentliggjøringen av ansettelsen, stilte flere spørsmål ved om Nordby var kvalifisert nok til jobben som toppfotballsjef. Løken avfeide den kritikken.