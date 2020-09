Ekspert tror Sørloth vil utfordre Haaland og Lewandowski om toppscorertittelen

De sto for et norsk fotballmirakel. Slik mener RBK-heltene at Bodø/Glimt skal få til det samme i kveld.

Onsdag ble Alexander Sørloth (24) presentert som RB Leipzig-spiller. Trønderen koster det tyske storlaget rundt 20 millioner euro, og er tiltenkt en rolle som spydspiss i laget som havnet på 3. plass i Bundesliga, samt kom til semifinalen i Champions League forrige sesong.

En som gleder seg til å se Sørloth spille for RB Leipzig, er Bundesliga-kommentator Eivind Bisgaard Sundet.

– Dette blir et eventyr. Jeg mener dette er en ny æra i norsk fotball, vi har aldri hatt så mange stjerner på samme tid. Martin Ødegaard starter for Real Madrid, Alexander Sørloth skal spille for et av Europas beste lag og Erling Braut Haaland er et globalt fenomen, sier Sundet, som kommenterer tysk Bundesliga for Viasat.

Sammenlignes med Haaland-overgangen

Sundet mener det er mange paralleller mellom Sørloths overgang til Leipzig, med Haalands overgang til Dortmund i januar.

– Da Haaland gikk til Dortmund passet det perfekt. De hadde mange gode offensive spillere, men de manglet en god spiss på topp. Han var også aktuell for RB Leipzig, men de var fylt opp med spisser den gang. Nå er Timo Werner, Matheus Cunha og Patrik Schick alle borte. Det er en veldig god klubb som kom helt til semifinale i Champions League forrige sesong. De har mange gode tilretteleggere, men mangler en målfarlig toppspiss, forklarer kommentatoren.

Sundet forventer at 24-åringen kommer til å ta over rollen til den danske spydspissen Yussuf Poulsen (26).

– Jeg tror han kommer til å ta over rollen til dansken. De mangler en toppspiss, og jeg mener at Sørloth er mer målfarlig enn Poulsen, sier Sundet.

Spår kamp om toppscorertittel

Sundet tror Sørloth kommer til å bli fôret med målsjanser i RB Leipzig, slik Haaland blir i Dortmund. Kommentatoren peker på Dani Olmo, Emil Forsberg og Marcel Sabitzer som eksempler på tilretteleggere Sørloth kan glede seg til å spille med denne sesongen.

På spørsmål om han spår en toppscorer-kamp mellom Sørloth, Haaland og Bayern Münchens Robert Lewandowski, svarer Sundet:

– Det er jo drømmen. Jeg tror det er de tre som kommer til å ende opp på toppen av toppscorerlisten denne sesongen. Leipzig er et lag som kommer til mange sjanser, og det vil være overraskende hvis han ikke scorer en del mål, sier Sundet.

En av faktorene til at Sundet er sterk i troen på at Sørloth skal lykkes i Leipzig, er trener Julian Nagelsmann.

– Nagelsmann har en tendens til å få ut makspotensialet til spillerne sine. Jeg kan ikke annet enn å tenke meg at dette er en perfekt match, sier kommentatoren.

– Fantastisk for landslaget

Assistenttrener for det norske landslaget, Per Joar Hansen, er også spent på å se hvordan Sørloth kan prestere i RB Leipzig.

– Det blir et klart steg opp fra der han har spilt tidligere. Han går til en stor, ambisiøs, tysk klubb og vil nok være med på å kjempe om titler der. Han kommer til et bra lag som spiller offensiv, moderne fotball. Det er en åpen liga, og jeg tror det vil passe han bra. Han vil spille med bedre medspillere, og det vil overraske meg om han ikke scorer mange mål for Leipzig, sier «Perry».

På spørsmål om hva landslaget tenker om å ha spydspissen på hvert sitt tyske storlag, sier Hansen:

– Det er veldig gledelig. For landslaget er det helt fantastisk å ha to spisser som spiller i så store klubber.

– Tror du at Sørloth kan konkurrere med Lewandowski og Haaland om toppscorertittelen denne sesongen?

– Det kan godt hende. Lewandowski og Bayern er i en egen klasse i Tyskland, han scorer jo omtrent 35 mål hver sesong. Men Sørloth vil få gode medspillere, og det er bare å komme i gang. Erling leder jo allerede, så det er bare å henge seg på, sier en lattermild Hansen, og sikter til Haalands to fulltreffere mot Borussia Mönchengladbach i serieåpningen på lørdag.

– Klubben passer perfekt for meg

Da Sørloth ble presentert som RB Leipzig-spiller på onsdagens pressekonferanse, avslørte spissen at han aldri ville noe annet sted enn til den tyske storklubben.

– Helt siden jeg kom i kontakt med RB Leipzig, var jeg hundre prosent sikker på at jeg ville komme hit. Klubben passer perfekt for meg, sa Sørloth.

– De ønsker å angripe, skape sjanser, og det er min type fotball. Jeg har sett mye Bundesliga. Det går raskt, det er mye mål og underholdende fotball. Forhåpentlig blir det like artig for meg å spille også, utdypet han.