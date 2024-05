Det opplyser skiforbundet i en pressemelding.

– Norges Skiforbund ønsker å takke Stöckl for hans formidable innsats og for de mange stolte stundene han har skapt sammen med utøverne og det øvrige støtteapparatet i disse årene. Alexander vil bli stående som en av de store i norsk hoppsport, og vi er dypt takknemlige for jobben han har gjort, sier generalsekretær Arne Baumann i NSF.

Dermed har den betente saken knyttet til Stöckl fått sin løsning. I vinter ble det kjent at utøverne ikke lenger ønsket østerrikeren som sjef.

I pressemeldingen heter det at «partene opplyser at man er enig om ikke å kommentere fratredelsesavtalen som er inngått mellom forbundet og Stöckl ytterligere».

Overfor TV 2 snakker Stöckl om perioden som ledet til hans avgang.

– Jeg har lært mye av alt som har skjedd, både positivt og negativt. Det tar jeg med meg videre. Så ønsker jeg å takke alle som har bidratt til det vi har oppnådd. Det har vært en fantastisk reise, sier Stöckl.

Han opplyser videre at han har flere tilbud, men at fremtiden er ubestemt.

50-åringen hadde i utgangspunktet kontrakt med Norges Skiforbund til etter OL i Milano og Cortina i 2026.

Kritikk

Kritikken mot Stöckl ble kjent midt i februar. Hoppernes talsmann Johann André Forfang bekreftet da at utøverne hadde sendt et brev til hoppkomiteen.

Det har kommet få detaljer knyttet til innholdet i kritikken mot landslandslagssjefen, annet enn at den skal være relatert til østerrikerens væremåte.

I etterkant av at misnøyen ble kjent, var ikke Stöckl til stede under noen verdenscuprenn i rollen han er ansatt i. Samtidig er det kjent at 50-åringen møtte Forfang i verdenscupavslutningen i Planica for å rense luften. Den praten ble i etterkant omtalt som god og viktig.

Stöckl har reagert på kritikken som er rettet mot ham og måten det er gjort på. Han har hevdet at utøverne i liten grad har gitt ham tilbakemeldinger om utfordringer.

– Går utover min helse

Suksesstreneren har vært tydelig på at bråket har gått hardt inn på ham.

– Jeg er i utgangspunktet veldig motivert, men utfordringen for meg personlig er at dette går utover min helse. Jeg er ganske langt nede i kjelleren, så jeg tror jeg må ta vare på meg selv og familien min akkurat nå, for å sikre at jeg overlever, sa Stöckl til NRK i slutten av februar.

Stöckl ble ansatt som norsk landslagstrener i 2011. Han erstattet da finske Mika Kojonkoski. Under østerrikerens ledelse har norske hoppere levert kjemperesultater både i OL- og VM-sammenheng.

I 2016 ble Stöckl til årets trener under Idrettsgallaen.