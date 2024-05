Nordmannen hadde vært verdensmester siden 2013 da han i 2022 bestemte seg for å gi fra seg VM-tittelen fordi han ikke var motivert for å spille flere VM-matcher. Ding Liren overtok tittelen etter å ha slått Jan Nepomnjasjtsjij for et drøyt år siden.

Selve partiet endte i en kjapp remis, og avgjørelsen falt i armageddon. Og verdensener Carlsen var opptatt av å vise hvem som er best av dem:

– Magnus spiller videre. Det går ikke an. Det er så uproft, sier Jon Ludvig Hammer på TV 2 etter at Carlsen går for seier - til tross for at han med svarte brikker kan nøye seg med remis for å vinne i armageddon.

Før det hadde det vært antydning til dramatikk da Carlsen forsvant fra sjakkbrettet i det ordinære partiet.

– Det ser ikke ut som han er i form, sier TV 2-ekspert Heidi Røneid på direktesendingen.

– Magnus skal ikke ha rukket å spise, og fikk hele middagen han hadde bestilt levert til spillokalet. Han skal ha satt seg ned på bakrommet for å spise, sier TV 2s reporter Sverre Krogh Sundbø.

– Han kunne spist fortere, sier TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer.

Norway Chess-general Kjell Madland forteller til VG at det ikke var noe dramatisk:

– Magnus kan følge med fra bakrommet. Kanskje spiste han litt og fulgte med på skjermen der og tenkte der. Jeg vet ikke, men det var ikke noe dramatisk, sier Madland.

I skrifteboksen fortalte Hikaru Nakamura at Carlsen var opptatt med å spise nudler.

Magnus Carlsen selv forklarte i TV 2-studio etterpå:

– Jeg spiste, jeg var sulten.

På spørsmål fra Fin Gnatt om han var stresset, var svaret enkelt:

– Nei!

Det er første gang verdensmester Ding Liren møter sin forgjenger Magnus Carlsen i klassisk sjakk etter at kineseren overtok VM-tittelen i 2023. .

Carlsen spiller mandag sitt første klassiske parti med sjakk i 2024. Han har sin sekundant Peter Heine Nielsen på plass i Stavanger.

Partiet endte altså i en kjapp remis etter at Ding Liren hadde hatt hvite og Carlsen svarte brikker. TV 2 spør Magnus Carlsen hvorfor det ble det:

– Spør han! svarer Carlsen.

– Det kan jeg istemme i. Det er primært hvits ansvar å få til noe i sjakk på toppnivå, sier Jon Ludvig Hammer på sendingen.

– Det tyder ikke på veldig selvtillit, sier Carlsen senere i TV 2-studio.

Norges sjakkprofil spiller med hvitt mot Hikaru Nakamura tirsdag.