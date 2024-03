Sammen med flere andre britiske medier melder troverdige Paul Joyce i The Times at Michael Edwards får en rolle i Liverpool omtalt som «head of football».

Sammen på laget kommer Bournemouths sportsdirektør, Richard Hughes.

Jürgen Klopp gir seg i Liverpool til sommeren og klubbens eiere, FSG har derfor jobbet hardt for at Edwards skulle komme tilbake til klubben han forlot for to år siden.

Edwards jobbet i klubben i elleve år, først som analytiker, senere ble han forfremmet til sportsdirektør. Han fikk mye skryt for jobben han gjorde på overgangsmarkedet med signeringer som Virgil van Dijk, Mohamed Salah og Alisson Becker.

Han skal ikke ha ønsket å jobbe som sportsdirektør igjen, og han skal derfor ha takket nei da FSG etterspurte ham. Han vil derfor ha en mer overordnet rolle i klubben.