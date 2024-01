Det bekrefter hans bror Nils Hjeltnes til VG.

– Knut var en av verdens beste diskokastere i en lang periode på 70- og 80-tallet, skriver tidligere friidrettspresident Trygve Tamburstuen på Facebook.

Friidrettsprofilen fra Ulvik la bak seg en karriere med 20 NM-titler, fem kongepokaler og tre OL-finaler. Hans beste resultater var fjerdeplass i OL i 1984 og EM i 1986.

Han har fremdeles norgesrekorden i diskos på 69,62 meter.

– Kjent som en stilskaper

Iver Hole, som har vært både konkurrent, trener og rådgiver for Hjeltnes, beskriver ham som «en begavelse for diskos».

– Han kunne også gjort det bra i andre friidrettsøvelser, siden han var veldig sprek, atletisk, spenstig og rask, sier Hole.

Han sier det er internasjonalt anerkjent at Hjeltnes var med på å utvikle øvelsen. På begynnelsen av 70-tallet brukte friidrettsprofilen tid på å se videoopptak av kast for å analysere dem.

– Det er diskoskastere som har blitt verdenstopper som tok inn elementer av kastingen til Knut. Han er kjent som en stilskaper inn i fasen hvor folk begynte å kaste over 70 meter, sier han.

Hole var også nær venn med Hjeltnes.

– Jeg hadde et nært forhold til ham og satte pris på ham. Han var blid og hyggelig, og på alle måter en fin venn, sier han.

Tatt for doping

Hjeltnes representerte IL Gular, Bergen, IL i BUL, Oslo og Øystese IL. Han har vært bosatt i USA.

I 1977 var han den første norske idrettsutøveren som ble tatt for doping.

– Dopingsaken har forfulgt meg resten av mitt liv. Både privat og profesjonelt, sa han til VG i 2016.

I intervjuet sa han at dopingsaken også kanskje er årsaken til at han bodde i USA i stedet for Norge.