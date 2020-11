Søderlund og Ulvestad scoret - intens kamp om sølvet i Sverige

Etter 26 spilte kamper står Elfsborg med 43 poeng, mens Djurgården følger poenget bak. Häcken er nummer fire med 41 poeng.

Jo Inge Berget og Malmö har sju poengs luke og én kamp til gode på tabelltoppen og styrer mot et sikkert ligamesterskap.

Tabelltreer Djurgården røk 2-3 for Falkenberg søndag. Fredrik Ulvestad scoret sitt 11. seriemål for sesongen da han satte inn 2-2 på straffe tidlig i annen omgang. Det holdt imidlertid ikke til tre poeng.

Alexander Søderlund så på sin side lenge ut til å bli matchvinner da Häcken måtte nøye seg med 1-1 mot Hammarby på bortebane. Rogalendingen stanget inn 1-0-målet etter et flott innlegg fra lagkamerat Ahmed Yasin etter et drøyt kvarters spill. På overtid i annen omgang utlignet Aimar Sher for hjemmelaget.

I motsatt ende av tabellen kjemper jumboen Kalmar for å unngå nedrykk. Søndag ble det 2-2 og ett poeng mot Sirius etter at Geir André Herrem satte inn det siste målet tidlig i annen omgang.

Kalmar er kun poenget bak Mikkel Diskerud og Helsingborg på kvalifiseringsplassen.