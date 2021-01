Norsk revansje i skjebnekamp: – Verdensklasse

Mount sørget for etterlengtet Chelsea-seier: – Har virkelig måttet se oss selv i speilet

Sander Sagosen tok igjen ansvar og ble kampens toppscorer med 11 mål. For Reinkind var et av hans første forsøk i kampen en bom på et åpent mål som motstanderkeeperen hadde forlatt, fordi Sveits ville spille syv mot seks i angrep. 28-åringen tok seg til knærne og så oppgitt ut – men han sluttet ikke å prøve.

– Dette var kniven på strupen. Vi hadde bestemt oss for å bruke Sander tungt i dag. Så får vi se hvordan det blir mot Østerrike, sier Christian Berge til TV 3.

I stedet hamret Reinkind inn tre strake baller fra det 22.- 27-. spilleminuttet. Etter at Norge hadde havnet under 5–3 tidlig kampen, snudde Reinkind og det norske mannskapet til 17–13-ledelse til pause.

– Det er verdensklasse av Harald, kommenterte TV3-ekspert Kristian Kjelling.

– Strålende kamp av ham - også defensivt, sier Berge.

Johannessen slo tilbake

Det viktigste var seieren, og det norske mannskapet har fortsatt mye uforløst potensial, men flere spillere viste svært lovende takter i Egypt lørdag kveld.

Mens Reinkind satte inn fem mål på syv forsøk, bidro Stavanger-mannen Gøran Johannessen (26) med seks nettkjenninger på ni skudd. I tillegg bidro Johannessen med en helhjertet, intens innsats både defensivt og i kontringsspillet. Spesielt en helt vill blokk i første omgang etterfulgt av en scoring på direkten i motsatt nett var av skyhøy klasse.

– Det var en kamp i riktig retning. Alt er ikke perfekt, men vi tar fine steg i dag, sier Gøran Johannessen til VG.

Tosifret for Sagosen

Kampens toppscorer var også norsk og heter Sander Sagosen. Superstjernen har mer inne enn han fikk vist mot Sveits – likevel puttet han 11 ganger. Det sier mye om Sagosens vanvittige kapasitet.

– Jeg føler at vi er veldig sterke. Vi fikk en på tygga på mot Frankrike, så enkelt er det, men det er ingen krise. Nå har vi kniven på strupen, må spille hver kamp som om det er en finale og vinne hver kamp. Det er en situasjon vi bare må nyte. Jeg synes pekepinnen går oppover, men vi har fortsatt litt å gå på, sier Sagosen til VG.

I kampen mot Frankrike manglet Christian O’Sullivan. Heldigvis for Norge var den dynamiske ballfordelen tilbake på banen her i match nummer to og fikk kommet i gang med VM etter mageproblemer, også han.

Dessverre måtte de norske håndballgutta klare seg uten forsvarsbautaen Petter Øverby, som ble akutt magesyk tidligere på ettermiddagen. Venstreving Magnus Jøndal har slitt med de samme utfordringene, men ble friskmeldt til oppgjøret og scoret på fire av seks innhopp fra kanten.

Det store usikkerhetsmomentet etter lørdagens opptur, er hvordan det går med Alexander Blonz. Stjerneskuddet skadet kneet på oppvarming, måtte få medisinsk behandling og var ikke i stand til å entre banen under kampen.

Norges siste gruppespillskamp er mot Østerrike mandag klokken 20.30. Alpenasjonen tapte 28–35 mot Frankrike tidligere på kvelden.