Henriksen rett inn på laget: Starter skjebnekampen for RBK

Starter skjebnekampen for RBK

Søndag kveld ble det klart at Markus Henriksen vender tilbake til Rosenborg. Mandag ble han presentert for pressen, før han hadde sin første trening med laget.

Torsdag kveld er han klar for comebacket i svart og hvitt, og Åge Hareide setter ham rett inn i laget.

Sammen med Per Ciljan Skjelbred og Kristoffer Zachariassen, utgjør han midtbanen i førsteelleveren mot PSV.

Ett steg unna gruppespill

Etter å ha slått ut Breidablik, Ventspils og Alanyaspor, er Rosenborg kun ett steg unna gruppespillet i Europa League.

Kampen spilles som enkeltkamp, på Lerkendal. Det betyr at alt avgjøres torsdag, i et oppgjør Adresseavisen sender for våre abonnenter.

Rosenborg har møtt PSV fire ganger tidligere. Nederlenderne har gått seirende ut tre ganger, mens det ble 1–1 da lagene møtes sist, under gruppespillet i Europa League i fjor.

Kampstart er kl. 19:00.

Disse starter for RBK: André Hansen – Vegar Eggen Hedenstad, Tore Reginiussen, Hólmar Örn Eyjólfsson, Pa Konate – Per Ciljan Skjelbred, Markus Henriksen, Kristoffer Zachariassen – Carlo Holse, Dino Islamovic, Samuel Adegbenro.

På benken: Julian Faye Lund, Erlend Dahl Reitan, Even Hovland, Edvard Tagseth, Gjermund Åsen, Pål André Helland, Emil Konradsen Ceïde.