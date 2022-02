– Jeg er helt ordløs over prestasjonen han viser i dag. Er så stolt, skriver kjæreste Ida Granøien Bekken i en SMS til VG etter at kombinertsølvet til Graabak var sikret.

– Dette har han jobbet så hardt for etter lengre tid med motgang og litt stang ut. Gråter i skrivende stund, det er så fortjent etter all jobb han har lagt igjen, skriver hun videre.

Graabak ble nummer ni i hoppbakken og startet ett minutt og 16 sekunder bak ledende Ryota Yamamoto i langrennssporet. Etter en mesterlig opphenting klarte trønderen å klatre helt opp til annenplass på resultatlisten.

– Jeg var selv redd for å sett i gang fødsel under langrennet, puls på nærmere 200 her, sier Bekken til VG.

– Jeg håper hun puster med magen, det er kjempespesielt. Jeg gleder meg selvfølgelig til å møte sønnen vår, sier Graabak til VG da han blir gjort oppmerksom på kjærestens melding.

– Jeg håper og holde såpass lenge at junior som kommer i april kan få med seg hva pappa driver med, sier Graabak på spørsmål om fremtiden.

– Det er et håp om at kan ha noen små minner om hva pappa har gjort, og ikke bare bamser og glansbilder.

Han innrømmer at han har sett seg nødt til å gjøre noen harde prioriteringer på veien.

– Jeg har tatt noen tøffe valg siden nyttår. Jeg har redusert smitterisikoen så mye jeg kunne. Jeg skulle ønske at hun kunne være med til Mellom-Europa, men det droppet vi.

– Det har ikke vært lett, men vi forsøker å være kreativ med mye tid på FaceTime. Det er veldig stort å lykkes når man tar tøffe valg, sier Graabak.

– Hun betyr alt. Hadde jeg ikke hatt støtten fra henne, så hadde ikke dette gått.