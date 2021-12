– Jeg ødela mye med den skytingen. Vi tapte ett minutt, noe som ikke er ideelt. Før det var det mye positivt og jeg følte jeg var tilbake. Så skulle vi inn på den siste skytingen. Det ble det fire gode skudd, men da jeg måtte bruke ekstraskudd skalv jeg som et «løvblad», sier Eckhoff til NRK.

Eckhoff sendte lagvenninne Ingrid Landmark Tandrevold ut på den tredje etappen 1.05.9 bak ledende Frankrike. Da Marte Olsbu Røiseland gikk ut på den fjerde og siste etappen, var Norge likevel på skuddhold inn mot en pallplass.

Lørdagens jaktstartvinner leverte fullt hus på liggende, før hun trøblet litt på stående. Ut fra siste skyting kunne hun likevel gå ut sammen med Hanna Öberg i kampen om tredjeplassen.

Inne på stadion ble Røiseland spurtslått av Öberg, og dermed måtte Norge ta til takke med den sure 4.-plassen.

Men stafetten startet mer lovende enn som så.

Tre år etter at hun gikk førsteetappe sist, fikk Emilie Kalkenberg igjen sjansen på stafettlaget til skiskytterkvinnene.

24-åringen fikk en drømmestart med en rask liggendeserie. I sporet holdt hun god stand, før hun måtte ta i bruk et ekstraskudd på den stående skytingen.

Likevel hadde hun god heng på teten ut på den siste runden. Avstanden var like i underkant av 20 sekunder. Ved første veksling var avstanden omtrent den samme. Dette til tross for at hun faktisk falt underveis i etappen.

– Jeg klønet ut fra den første skytingen og gikk rett på trynet. Jeg ble veldig stiv etter det. Jeg måtte gå meg inn i løpet på nytt. Skytingen var litt stressende, men jeg er fornøyd med ett ekstraskudd, sier Kalkenberg til VG.

Tiril Eckhoff leverte en kanonrunde inn mot sin første skyting. Iløpet av kort tid var gapet spist opp, og på standplass fortsatte hun i et forrykende tempo. 29 sekunder på hele serien, inkludert et ekstraskudd, sørget for at Norge fulgte Sverige og Frankrike ut.

Så gikk det galt.

Eckhoff bommet først på sitt andre skudd på den stående serien, før hun måtte ta i bruk alle tre ekstraskuddene. Det gikk heller ikke, og dermed endte det med strafferunde.

Da var Norge i praksis ute av seierskampen, og Eckhoffs «marerittuke» i Östersund var komplett. Under torsdagens sprint ble hun nummer 28, noe hun også ble under lørdagens jaktstart.

Ingrid Landmark Tandrevold gikk ut på den tredje etappen, 1.05.9 bak ledende Frankrike. Hun leverte fullt hus ved bruk av ett ekstraskudd på den liggende skytingen.

Julia Simon i front sørget for at Frankrike rykket fra både Hviterussland og Tyskland.

Den stående skytingen endte med nok et ekstraskudd for Tandrevold og Norge. Ved siste veksling var luken opp til Frankrike på 1.33. Likevel var Norge på skuddhold til en pallplass.

Justine Braisaz-Bouchet måtte ta i bruk ett ekstraskudd på den siste liggende skytingen, men den siste etappen ble i grunn plankekjøring for franskmennene.

Hviterussland ble nummer to og Sverige nummer tre.