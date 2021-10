OSLO: Det ene er hvordan samarbeidsklimaet kommer til å bli i skiforbundets lokaler i tiden fremover, nå som hoppsjefen er klar for fire nye år. Det andre, og som for skiidrettens fremtid i Norge er enda mer interessant, er hva det flere måneder lange bråket i høst vil få av følger. For organisasjonen, for ledelsen, for president Erik Røste.

Fredag ettermiddag var skiledere fra hele Norge samlet på Quality-hotellet på Hasle i Oslo. Bak gardiner satt skistyret og forberedte møtet med kretslederne som skulle starte klokken 15.30. To timer senere ble dørene åpnet for pressen, og da rullet klipp fra gode norske skiprestasjoner på storskjermen. Det var jubel og glede. En dyp kontrast til det norsk skisport har handlet om de siste månedene.

Pratet til Ski-Norge: Erik Røste under skiforbundets høstmøte på Hasle i Oslo fredag ettermiddag. Foto: BIRGER LØFALDLI

- Ja, kjære kjære skivenner, sa en smilende Røste da han innledet sin tale til forsamlingen. - Folkens, jeg skal komme med nyheter. Jeg må be om absolutt stillhet. Ventetida er over, det kommer til å falle snø i natt, fortsatte han og siterte Jokke & Valentinernes «Her kommer vinteren».

Han pratet deretter om den utfordrende tiden skiidretten har vært gjennom med pandemien. Så kom han kort inn på saken alle har pratet om de siste ukene: Hoppkonflikten.

Endeling over: Torsdag fant Clas Brede Bråthen (til venstre) og skiledelsen, her representert ved Erik Røste (til høyre), endelig en løsning på den langvarige konflikten. Foto: JAVAD PARSA/NTB

Han beklaget hvordan saken hadde påvirket arbeidsmiljøet og fellesskapet, før han avsluttet: - Derfor er jeg veldig glad for at vi nå har funnet en løsning som gjør at vi kan legge ting bak oss og gå videre. Da blir spørsmålet: Vil situasjonen roe seg, vil Røste nok en gang manøvrere seg i en retning som gjør at han fortsatt har Ski-Norges støtte?

Det er litt over tre år siden trønderen Nils Kristian Nakstad, Enova-sjef til daglig, tok et uvanlig kraftig oppgjør med skipresidenten. Nakstad, som ville ha vært en utmerket kandidat til å erstatte Røste til toppvervet i norsk skisport, hadde i seks år vært en del av forbundets langrennskomité. Da han sa takk for seg i 2018, var dette blant de kritiske punktene han trakk frem: 1) Ukultur i Norges Skiforbund knyttet til åpenhet og ryddighet. 2) Uklar arbeidsdeling mellom gren og sentral ledelse og langt verre – ingen rolleforståelse mellom administrasjonen og skipresidenten.

Svært tydelig: Nils Kristian Nakstad tok et oppgjør med ledelsen i skiforbundet da han ga seg i langrennskomiteen for tre år siden. Foto: TERJE SVAAN

Nakstads oppgjør kom kort tid etter dopingsakene til Sundby og Johaug og astmadebatten som i sum var svært omdømmeskadelig for skiforbundet. - Manglende struktur og en god porsjon ukultur starter med ledelsen. Et eksempel er altså at vi har en styreleder (skipresidenten) som arbeider og lønnes på heltid, noe som fører til uklare roller. Ukulturen forsterkes av sentrale personer som synes mer opptatt av posisjon enn av kompetanse og utvikling, langet Nakstad ut i VG. Røste svarte at han og Nakstad ikke alltid var enige, og at han opplevde skiforbundet som en organisasjon med stort fokus på åpenhet, utvikling og vilje til endring.

Når vi nå har vært gjennom en ny krise, kanskje den verste i omdømmesammenheng av alle i Røstes presidenttid, både håndteringen og kommunikasjonen har vært kritikkverdig, er det betimelig å spørre om Nakstad var inne på noe for tre år siden. Trolig hadde han helt rett, og dessverre ser det ikke ut til at kritikken har ført til nødvendige justeringer. Dermed er risikoen stor for at skisporten i Norge blir offer for nye lignende saker og at hoppbråket bare blir en av mange i en rekke som fortsetter. Hvis det da ikke kommer tydelige endringer som skaper et system og en kultur som snur trenden.

Adresseavisens kommentator Birger Løfaldli. Foto: GLEN MUSK

Hver gang det har stormet har Røste overlevd på toppen. Snart starter verdenscupene, så kommer hoppuka, Tour de Ski, OL og sannsynligvis mange norske idrettsprestasjoner i skiløypene som vil glede både publikum og skiledelsen. Vil bråket fra høsten 2021 være glemt når landets skiledere igjen møtes, til skiting i Molde om et stort halvår?