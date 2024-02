Simon gikk ut først på jaktstarten og bommet kun en gang på standplass. Den franske seierskvinnen knuste konkurrentene. Hun vant med 46,3 sekunder ned til toer Lisa Vittozzi, mens Justine Braisaz-Bouchet ble nummer tre.

Ida Lien ble beste norske på 30.-plass, mens Juni Arnekleiv gikk i mål på plassen bak. Ingrid Landmark Tandrevold tok 34.-plassen.

– Det var en drittdag. Det spørs om det blir gravøl på oss der vi bor i kveld, sa Arnekleiv til NRK.

– Det er ikke noe morsomt. Jeg var litt usikker på om jeg skulle gå løpet i dag, så bestemte jeg meg for å gå for å få en bedre følelse på skytinga. Men jeg sitter igjen med en verre følelse, forklarte Tandrevold kollapsen.

Hun sa videre at hun var usikker på om hun skulle gå rennet siden hun lå så langt bak fra start.

Kritisk

NRK-ekspert Ola Lunde var kritisk til prestasjonen til det norske laget etter fiaskoen.

– Det er et sammenbrudd av det norske laget. Det er rett og slett dårlig og elendige prestasjoner. Under så fine skyteforhold, så er det helt ufattelig at de ikke presterer bedre, var Lundes dom.

Arnekleiv lå på 12.-plass med 1.36 minutt opp til ledende Simon før jaktstarten. Lien (nummer 22) og Tandrevold (25) hadde nesten to minutter opp til den franske lederen før start.

På første skyting falt Arnekleiv nedover på resultatlistene etter to bom. Lien og Tandrevold skjøt begge fullt hus. Sistnevnte gjorde det samme på andre skyting, mens Lien og Arnekleiv bommet på en blink hver.

Masse bom

Tandrevold klatret oppover på resultatlistene og kunne melde seg for alvor på i medaljekampen. På første stående skyting ble det tre bom og dermed var håpet borte.

Lien gjorde en ny bom på standplass, mens Arnekleiv plaffet ned alle fem blinkene.

De norske kvinnene raknet fullstendig på siste skyting. Arnekleiv bommet to, Tandrevold tre og Lien fire.

– Hva har skjedd med de norske kvinnene på standplass? spurte NRK-kommentator Torgeir Bjørn under sendingen.

Masse tilskuere

Over 40.000 tilskuere var til stede under jaktstarten i Tsjekkia.

Tidligere søndag meldte VM-arrangørene at måtte gjøre endringer i løypa foran søndagens konkurranser på grunn av værtrøbbel.

Karoline Offigstad Knotten stilte ikke til start i søndagens jaktstart som følge av sykdom. Hun skulle egentlig starte som nummer 33.