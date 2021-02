Åpner for å bli Kotengs arvtaker i Rosenborg

Begrunnelsen får du i Rasmus&Saga, hvor Samdal er gjest denne uka.

Der snakker vi om nettopp styrevervet, og hvor stor reell makt Samdal og co har i ulike saker:

* Som i kjøp og salg av spillere.

* Som rundt pengebruken i klubben.

* Og i saker som omhandler om RBK skal være en medlemsstyrt klubb i all tid.

Hareides brannfakkel

For dette er én av de store diskusjonene denne uka.

Etter at RBK-trener Åge Hareide tok opp temaet i et større Adressa-intervju, har det poppet opp meninger hvorvidt RBK kun skal være medlemsstyrt, eller om man skal åpne opp for et aksjeselskap ved siden av, og to ulike styrer.

Hva tenker RBKs påtroppende nestleder i styret om det?

Og hva tenker Samdal om supporternes forslag om å be om boikott av Qatar-VM?

Helland-saken

Vi snakker selvsagt også om det sportslige i klubben for øyeblikket: Hvor godt trenes det? Hvordan vil de se ut på banen? Og hva skjer med Pål-André Helland?

Samdal har både vært landslagstrener og på landslaget som utøver. Men det er i langrenn.

Hva tenker han om hvordan fotballspillerne i RBK trener?

Vi er også innom fredagens etterlengtede treningskamp mot Stjørdals Blink. En kamp du ser på adressa.no.

Slik lytter du

Rasmus&Saga hører du enten ved å trykke på bildet øverst i saken, eller akkurat her.

Du finner også Rasmus&Saga i Itunes, Soundcloud og Spotify.