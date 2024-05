PGA touren bekrefter dødsfallet.

– Vi ble knust av å høre – og er dypt bedrøvet over å dele – at PGA Tour-spilleren Grayson Murray døde i morges. Jeg er ordløs, sier PGA-formann Jay Monahan i en uttalelse.

Dødsårsaken er foreløpig ikke kjent. Han ble bare 30 år gammel.

Monahan opplyser at Murray trakk seg på grunn av sykdom fra andre runde av Charles Schwab Challenge som arrangeres i Fort Worth, Texas.

Grayson fullførte den første runden av turneringen på 68 slag, og var ett slag under par. Da han ga seg før de to siste hullene i den andre runden lå han fem slag over par etter to bogeyer og en dobbeltbogey.

Murray var rangert som nummer 58 på verdensrankingen.

Murray ble profesjonell i 2015 og vant to turneringer på PGA-touren – Barbasol Championship i 2017 og Sony Open i Hawaii i 2024. Han vant også tre ganger på Korn Ferry-touren.

PGA Touren har sendt sorgterapeuter til alle sine turneringssteder denne uken og gjort andre tilgjengelig digitalt. Monahan sier at Murrays foreldre ba om at turneringen skulle fortsette som planlagt, da de mente det var det sønnen ville ønsket.

Åpen om problemer

Etter at han vant turneringen i januar åpnet Murray opp om at han har slitt med alkoholisme, angst og depresjon. Han ble også hardt skadet i en motorsykkelulykke.

– Jeg kunne drikke i løpet av turneringsukene, det var min måte å koble ut. Jeg trodde jeg var udødelig da jeg kom med (på PGA-touren) etter å ha vunnet som fersking og spilte mens jeg var bakfull i tre dager da jeg vant, sa Murray etter sin andre seier – syv år etter den første.

FORLOVET: Christiana Ritchie og Grayson Murray avbildet på Augusta National Golf Club i april. Foto: Brian Snyder / Reuters / NTB

Da han vant i januar fortalte Murray at han hadde ikke hadde drukket på åtte måneder.

– Uovervinnelig

I 2022 var han involvert i en alvorlig motorsykkelulykke i forbindelse med Bermuda Championship. Han måtte blant annet sy 50 sting, mange av dem i ansiktet.

– Hvis jeg ikke hadde hatt på meg hjelmen ville jeg sannsynligvis vært død. Det burde vært bunnen, men jeg måtte fortsette. Jeg følte meg fortsatt uovervinnelig.

Han fortalte også at han hadde vært en måned på rehabilitering for rusproblemene.

– Min historie er ikke ferdig, jeg tror den nettopp har begynt og jeg håper jeg kan inspirere mange mennesker som har sine egne problemer, sa Murray og hyllet sin forlovede, sine foreldre og øvrig familie.