– Østerrike ser ut som et seniorlag, vi ser ut som et juniorlag. Vi lever i håp om kvartfinale, men dette her er totalt mageplask. Det er rett og slett dritdårlig, sier Viaplay-ekspert Alexander Bonsaksen.

– Jeg kan ikke huske at vi har vært så langt unna i møte med et lag som er fire plasser lavere ranket. I 2. periode er det «totalkollaps» og vi slipper inn tre mål, fortsetter han.

Bonsaksen mener det var «knockout» på trenerbenken mellom av Østerrikes trener Roger Bader.

– Det er ikke noe svar når det gjelder bytter på rekker og taktiske grep. Det er ikke noe som skjer, vi klarer ikke å endre matchbildet.

Alexander Bonsaksen Viaplay-ekspert

Johansson selv var ordknapp etter Norges femte tap i VM.

– Jeg kan ikke svare på det nå. Jeg vet ikke, svarte landslagssjefen til Viaplay på spørsmål om hva som gikk galt.

For at Norge skulle ha mulighet for kvartfinale, måtte det bli norsk seier over både Østerrike og Storbritannia (spilles mandag) – pluss hjelp fra Danmark og Sveits.

Men håpet om norsk avansement forsvant i andre periode mot Østerrike. Nå venter en skjebnekamp mot Storbritannia i det som er Norges siste kamp i gruppespillet. Kampstart er 16.20 mandag.

Norge står med tre poeng, Storbritannia med null. Om Norge taper, passerer Storbritannia Norge på innbyrdes oppgjør. Det betyr at Norge ender sist i sin pulje og rykker ned til B-puljen.

Det scenarioet bekymrer ikke Johansson.

– Alt er i våre hender. Jeg er ikke bekymret i det hele tatt.

Foto: MICHAL CIZEK / AFP / NTB

Lagene som ender mellom 5.- og 7.-plass i hver gruppe vil kvalifisere seg til neste VM. De fire beste lagene fra gruppe A og de fire beste fra gruppe B går videre til kvartfinalen.

– Det er jævla surt. I dag er vi ikke noe med. Vi sliter med pasningene og er ikke på bølgelengde i det hele tatt. Det gjelder alle sammen. I dag var det ikke bra, sier Mats Zuccarello til Viaplay.

Norges største stjerne var tilbake i den norske troppen etter å ha stått over både mot Finland og Canada i gruppespillet, da Norge jaktet sin andre seier i VM. Norges eneste seier kom mot Danmark.

– Vi må opp mange hakk om vi skal holde oss (i A-puljen), legger han til.

Zuccarello leverte sin femte assist i mesterskapet da han satte opp Sander Engebråten på Norges 1–3-redusering.

I et siste forsøk prøvde Norge å ta ut Henrik Haukeland i målet, men da fikk heller Østerrike og Mario Huber sette inn 1–4 i det tomme, norske målet.

JUBEL: Nå kjemper Østerrike, Finland og Danmark om den siste kvartfinaleplassen. Tsjekkia, Sveits og Canada er allerede klar fra Norges gruppe. Foto: MICHAL CIZEK / AFP / NTB

I løpet av 40 sekunder i 2. periode scoret Østerrike to mål – Peter Schneider satte det første, før han hadde assist på det andre. Samme mann økte så til 0–3 senere i perioden.

– Norge ligger fortjent under, oppsummerte Alexander Bonsaksen i Viaplay-studio etter perioden.

Før søndagens kamp har Norge og Østerrike møttes fire ganger i VM siden 2007. Alle møtene har endt med norsk seier.