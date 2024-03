Dermed gikk gullet i stedet til Johann André Forfang. Også bronsevinner Benjamin Østvold ble disket.

Dermed gikk sølvet til Marius Lindvik, mens Robin Pedersen rykket opp til bronseplass.

Østvold ble også disket under skiflygingsrennene i Vikersund sist helg.

– Dette var trist. Som jeg har sagt til kontrollør og juryen, er dette min feil. Jeg gikk på en liten smell og får ikke gjort noe annet enn å beklage og å legge meg flat. Det føler jeg at jeg har gjort, sier Johansson til NTB.

Var for lett

Han forklarer bakgrunnen for diskvalifikasjonen slik:

– Det er vekt. Selv om det står skilengde, var jeg litt for lett. Én gang må være den første. Det er første gang jeg har røket på den. Kjipt at det skjer i dag, for hoppingen har vært knallbra, sier Johansson.

Han kaller episoden brutal lærdom.

– Jeg tror ikke dette kommer til å skje igjen, sier Johansson.

Benjamin Østvold hoppet i utgangspunktet to ganger 133,5 meter. Det ga først bronse, men han ble siden også disket.

Lindvik klatret

Da ble det sølv på Marius Lindvik. Han økte fra 129 til 141 meter i 2. omgang.

– Det var et betydelig bedre hopp i 2. omgang, men dessverre med en begredelig landing, sa Lindvik til NRK.

Robin Pedersen fra Mo i Rana fikk til et godt andrehopp på 128,5 meter og sikret seg først 5.-plassen og deretter bronse.

Halvor Egner Granerud var regjerende norsk mester i stor bakke fra Rena i januar sist år. I år endte han opp med 4.-plass etter at to av dem foran på listen måtte strykes.

Norges beste hoppmenn avslutter sesongen med verdenscuprenn i Planica kommende helg.