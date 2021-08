Gjert i tårer etter Jakobs OL-gull: – Det var grusomt

DIREKTE: Se Madla - Vindbjart her

En bragd så ellevill at den knapt er til å tro

– Familierekord, Sandnes-rekord og Olympisk rekord. Hva er det han er laget av? Dette er vanskelig å fordøye, sier far og trener Gjert Ingebrigtsen til VG og flere norske mediehus like etter at sønnen Jakob løp inn til OL-gull.

– Hva er det som får tårene til å komme? spør VG.

– Det er summen av det. Summen av at man vet hva det betyr.

I god tid etter målgang, forteller han videre om hvordan han opplevde sønnens gulløp.

– Det var noe av det mest pinefulle jeg har vært med på i hele livet mitt. Jeg har vært med på noen runder fra 2012 og frem til i dag. Det var fryktelig tøft å stå der oppe og ikke tørre å se løpet en gang, sier Gjert.

– Jeg så litt av det, men jeg klarte ikke å se halve en gang. Jeg stakk hodet litt frem på kanten og så litt innimellom.

– Så du målgangen?

– Jeg så ikke da han krysset streken, men jeg så fra da han rundet svingen og løpt forbi. Da snudde jeg meg og gikk motsatt vei. Da var jeg nokså sikker på at det gikk veien, sier trenerpappaen.

Jakob tok OL-gullet på 1500 meter, på tiden 3.28,32. Sølvet gikk til rivalen Timothy Cheruiyot.

– Åh, det var lett, utbrøt Jakob til TV-kamerat like etter målgang.

Se Jakob Ingebrigtsens spurte inn til OL-gull:

– Jakob var nok ikke upåvirket, men han har hatt tid til å forberede seg på dette i mange år allerede. Det er mange år siden han sa at han skulle vinne OL-gull. Men det er én ting å si det og en annen ting å gjøre det, sier Gjert.

– Det ble veldig emosjonelt. Jeg har pratet med resten av familien hjemme. Det er full fest.

For det var ikke bare i Tokyo det var blanke øyne.

Resten av familien var samlet i Sandnes - på stadion hvor Team Ingebrigtsen har lagt ned utallige timer:

Blant de over 800 som var samlet på Sandnes Stadion var mor Tone Ingebrigtsen.

– Det var fantastisk stort. Det er nesten ubeskrivelig. Jeg så akkurat løpet i reprise. Jeg tror ikke jeg har sett en så perfekt 1500 meter noen gang, sier Tone Ingebrigtsen til VG et par timer etter sønnens gulløp.

– Jeg har ikke hatt tid til å prate med Jakob enda, men jeg har pratet med Gjert et par ganger allerede om at det er helt utrolig hva de guttene våre får til. Ett OL-gull, tre EM-gull og VM-bronse. Vi er sykt stolt av alle guttene.

– Hvordan er det mulig at en gutt fra Sandnes løper fra resten av verden på 1500 meter?

– Det er ikke tvil om at Jakob har lagt ned et godt stykke arbeid over mange år. Han har prioritert rett på mange ting, og jobbet målrettet fra han var veldig ung, sier Tone.

– Det er drømmen, altså. Endelig slår han ham i en OL-finale. Jeg har aldri sett ham vinne mot Cheruiyot, jeg har ingen ord, sier Elisabeth Asserson - Jakobs forlovede.

– Jeg klarte ikke juble, jeg sto bare og var helt ... nei, det var så kjekt. Det er jo overveldende, jeg vet ikke hva jeg skal si. Det er helt sikt det han gjør. Han vant jo faen meg i OL, sier søster Ingrid Ingebrigtsen.

Etter en liten runde med seg selv, kom Gjert tilbake til VG.

– Jeg har aldri hatt det verre enn da jeg sendte Jakob ifra meg på stadion i dag. Det var grusomt, sier han.

– Hvorfor var det grusomt?

– Det er en av ungene dine. Det er som å sende dem i krigen, svarer Gjert.

Hjemme i Sandnes har Tone og resten av familien feiret med det hun beskriver som «en bedre middag».

Den store feiringen sparer de til Jakob og Gjert kommer hjem fra Tokyo søndag.

– Det kan hende det blir feiring tre dager til ende, ler Tone.