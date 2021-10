Odin Thiago Holm (18) før møtet med Rosenborg: – Vil vise at de gjorde feil

I januar 2019 kjempet Vålerenga og Rosenborg en intens kamp. Begge klubbene ville ha trønderen Odin Thiago Holms ettertraktede signatur. Til stor overraskelse for mange vraket midtbanetalentet den gamle favorittklubben.

– Valget handlet ikke om at Vålerenga var et sterkere lag. Det var fordi det var en bedre vei for min del. Så ja, jeg ønsker å vise at de (Rosenborg) gjorde en feil. At de skulle satset mer på meg eller gitt meg et bedre tilbud, sier Holm til Aftenposten.

18-åringen er av mange regnet som et av Norges aller største fotballtalenter. Den ballsikre og kreative midtbanespilleren har for alvor slått igjennom på seniornivå denne sesongen. Søndag blir hans første møte med Rosenborg borte som proff fotballspiller.

– Det blir første gang jeg spiller på Lerkendal, så det blir en kul opplevelse. Jeg har vært der mye og heiet. Det blir morsomt å være på den andre siden som motstander. Det kiler litt ekstra i magen før denne kampen her, sier han.

Familiens støtte betyr mye

Søndagens oppgjør blir sannsynligvis første gang familien hans kommer til Lerkendal i andre farger enn hvitt og svart. Men det blir ikke bare støtte fra venner og bekjente.

– Familien kommer på kampen, de, og jeg tror det møter de møter opp i Vålerenga-drakt. Samtidig har jeg har masse kompiser på juniorlaget til RBK. De holder nok med Rosenborg, sier Holm.

Støtten fra familien betyr mye for 18-åringen. Men han innrømmer at familien, i likhet med kameratene, nok gjerne skulle sett han i en annen drakt. – Jeg tror de synes det er kult, men så tror jeg at de har hatt et ønske om at jeg skal spille i hvitt når jeg først skal på Lerkendal.

Vålerenga sto uten seier på de fire siste og 1–8 i målforskjell før de fikk en opptur mot Strømsgodset i forrige runde. Til tross for den svake formen er han klar på at VIF drar til Trondheim med ambisjoner om seier.

– Vi er på høyde med Rosenborg om vi har dagen. Vi har vist et toppnivå som tilsvarer medaljeplass. Om vi har dagen og er påskrudde, kan vi absolutt slå RBK, sier han.

Odin Thiago Holm (18) Født 18. januar 2003 Klubb: Vålerenga Tidligere klubber på aldersbestemt nivå: Kattem, Trygg/Lade, Heimdal og Ranheim Aldersbestemte landskamper: 19

Tankene om fremtiden

Mye tyder på at unggutten vil få en viktig rolle søndag. Etter en meniskskade i starten av året er 18-åringen etter hvert blitt en stadig viktigere brikke for Dag-Eilev Fagermo. Da Aftenposten snakket med VIF-treneren før sesongstart, la han ikke skjul på hvor store tanker han har om Holm.

– Hvis han ikke hadde fått skaden, tror jeg han hadde vært veldig synlig i Eliteserien. Da tror jeg ikke vi hadde fått beholde ham lenge. Han er det største talentet jeg har sett. Uten skaden tror jeg han ville blitt solgt i sommer, sa Fagermo i april.

To starter og to innhopp er fasit på de fire siste for Holm. Forrige lørdag scoret han sitt første landslagsmål for G18.

– Jeg har fått mer spilletid nå etter skaden. Jeg har fått startet litt i Eliteserien, cupen og i Europa. Jeg har fått spille en del i det siste, så nå må jeg bruke sjansene godt.

Holm sier at han er svært fornøyd med treningshverdagen i hovedstaden, og at han er i rute karrieremessig. Likevel, tankene om det neste steget har allerede begynt å melde seg for teknikeren.

– Jeg har alltid vært åpen om at målet ikke bare er å spille i Eliteserien. Jeg vet det har vært interesse og bud. Men jeg ønsker å gjøre tingene mine bra i Eliteserien først, bli etablert, sier han.

Det har vært rapportert om tilbud fra blant annet Italia, Belgia og Portugal. Skulle ting klaffe, kan han forsvinne allerede i januarvinduet.

– Om jeg får spille mye denne høsten, skal man ikke utelukke at det er aktuelt allerede i januar. Men det er kanskje mest realistisk neste sommer, sier Holm om det neste steget i karrieren.

Rosenborg-Vålerenga vises på TVNorge søndag 19.00