Sandnes-løperen var tidligere påmeldt onsdagens 5000 meter i Stockholm, som sendes på VG+ Sport. Men denne uken ble det kjent at Filip Ingebrigtsen heller løper 1500 meter under et stevne i Frankrike på selveste 17. mai.

Det tyder på at hans håp om å få reise til EM i Roma 7–12. juni, er på 1500 meter fremfor 5000 meter. 1500 meter er også øvelsen han har pleid å like best.

– Filip fokuserer på 1500 meter. Det er bare halvannen uke til kravet må være tatt. Det er ikke mange sjanser igjen, sier Erlend Slokvik, sportssjef i friidrettsforbundet.

EM-kravene som må tas innen 26. mai (forbundet gjør offentliggjør uttaket 30. mai) lyder slik:

1500 meter: 3:36.00

5000 meter: 13:20.00.

Slik gikk det sist Ingebrigtsen var i aksjon:

Hittil denne sesongen har Filip Ingebrigtsen løpt 3:38.91 og 3:44.03 på 1500 meter.

Skulle ikke Filip Ingebrigtsen klare EM-kravet på 17. mai, kan en annen mulighet være 1500-meteren som arrangeres på Jessheim 24. mai.

De siste årene har han slitt mye med skader og avbrekk, men da VG pratet med han tidlig i mai var han positiv til egen oppkjøring.

– Det har gått veldig bra med mange gode økter og god kontinuitet. Kroppen har svart bra og jeg har følt meg fin. Grunnlaget er der, så da er det gøy å kjenne at det er mulig å springe fortere senere i sesongen, sa Filip Ingebrigtsen.

– Hva er målet for deg denne sesongen?

– Komme tilbake på nivået jeg har vært på tidligere og kjempe med de beste i verden, svarte 31-åringen.

Sist han var under EM-kravet på 3.36.00, er tilbake til 9. juli i 2021, da han ble nummer 10 i Monaco med sterke 3.32.23.

Forrige sesong var hans beste løp på 3:39.18.

Henrik Ingebrigtsen sesongdebuterer onsdag kveld. Foto: DYLAN MARTINEZ / Reuters / NTB

Kampen om plassene ser «enklere» ut på 1500 meter enn 5000 meter dersom man klarer kravet:

På 1500 meter har Jakob Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås tatt kravet

På 5000 meter har Jakob Ingebrigtsen, Narve Gilje Nordås, Henrik Ingebrigtsen, Magnus Tuv Myhre, Awet Nftalem Kibrab og Per Svela tatt kravet. Men Norge har kun fire plasser i EM.

Henrik Ingebrigtsen sesongdebuterer under 5000-meteren i Stockholm onsdag kveld. Der stiller også Awet Nftalem Kibrab. Starten går kl. 21.00 her:

– De må vise form, det er viktig for dem. Det er knyttet mye spenning til løpet i Stockholm, sier Slokvik.

Han gleder seg over at det er tøff kamp om plassene på 5000 meter.

– På langdistanse er det veldig bra nivå, vi har hatt et løft. Det er veldig gledelig med knallhard kamp om plassene.

Nordisk mesterskap arrangeres i Malmø lørdag 18. og søndag 19. mai og sendes på VG+ Sport. Amalie Iuel og Henriette Jæger er blant profilene som skal i aksjon: