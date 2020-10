Byåsen tok viktig seier i Oslo

Kalte motstander for «soper» på direkten

Aker - Byåsen 23–26

Det har vært en tung sesonginnledning for Atle Oliver Johansens lag. Kun to av seks kamper var vunnet før søndagens oppgjør. Skader har også vært en utfordring for Byåsen.

Men i hovedstaden kom en etterlengtet opptur. Bortsett fra i åpningsminuttet lå Byåsen aldri under i kampen. Til pause sto det 11-15 på lystavla.

Nervepirrende

Aker reduserte luken til to mål flere ganger i 2. omgang, og med et kvarter igjen var Byåsens forsprang skrumpet inn til 20-19. Da tok Johansen timeout. Den ga ikke umiddelbart effekt, og hjemmelaget utlignet med under 13 minutter igjen på klokka.

Så fulgte to viktige scoringer fra Johanne Halseth Nypan og Andrea Holm Aune. Vertene greide igjen å presse seg til å være kun ett mål bak, men i sluttminuttene løp Byåsen hjem en kjærkommen seier.

Aune og Kristin Loraas Eiriksson scoret fem mål hver seg på Ullern i Oslo.

Etter sju kamper har Byåsen seks poeng. Forrige sesong vant laget begge seriekampene mot Aker.

Bytter hall

Tidligere søndag ble det kjent at Byåsen bytter treningshall. Det skjer etter at både Julie Bøe Jacobsen og Anna Bjørke Kallestad på kort tid har røket korsbåndet. Fra før har klubben Ida Alstad og Kjerstin Boge Solås ute med tilsvarende kneskader.

– Når man har stått på samme sted og sett at en del skader har forekommet, så tenker vi at nå har det vært nok sorg på det her stedet, forklarte Johansen overfor Adresseavisen.

Byåsens neste oppgave blir kvartfinalen hjemme mot Fredrikstad i cupen førstkommende onsdag. Fire dager senere kommer Rælingen på besøk til ny seriekamp.