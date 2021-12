Magnus Carlsen (31) endte på tredjeplass i hurtigsjakk-VM og mistet VM-tittelen, til tross for at han hadde like mange poeng som første- og annenplassen. Han går hardt ut mot regelen som fratar ham muligheten til omspill.

Saken oppdateres!

– Det er en klin idiotisk regel. Enten skal alle på samme poengsum spille omspill, eller så skal ingen det, sier Carlsen til NRK før han visste om han skulle spille omspill eller ikke.

Magnus Carlsen endte på 9,5 poeng. Det er likt med Nodirbek Abdusattorov, Jan Nepomnjasjtsjij og Fabiano Caruana. Men på grunn av ratingsystemet i turneringen ser nordmannen ut til å ende på tredjeplass og får dermed ikke spille for å forsvare VM-tittelen.

Ratingsystemet gir poeng til deltakerne basert på hvor god motstand de har møtt.

– Ekstremt surt, selvfølgelig, å miste sjansen til omspill på tiebreak. Jeg synes ikke det skulle være opp til spillerne å si ifra om et system som er veldig dårlig. For min del er ethvert tiebreak-system ok så lenge det ikke åpenbart skader rettferdighetssansen. Når du først skal ha omspill, må alle på samme poengsum spille omspill - noe annet er rett og slett bare feil, sier Carlsen til NRK og fortsetter:

– Må ta en viss selvkritikk for at jeg og min far ikke har vært vaktbikkjer på FIDE (det internasjonale sjakkforbundet), som åpenbart må til, ellers så fucker de opp hver gang. Man vet om reglene, men det må endres. Det blir litt for amatørmessig i et verdensmesterskap.

Nodirbek Abdusattorov og Jan Nepomnjasjtsjij spiller omspillet om VM-tittelen.

I det 13. og siste partiet møtte Magnus Carlsen amerikanske Hikaru Nakamura. Det ble et svært jevnt parti, hvor ingen av spillerne klarte å etablere en skikkelig fordel over tid.

Partiet gikk til sluttspill hvor Carlsen hadde én bonde fordel. Amerikaneren gjorde en kjempetabbe, men Lommedals-gutten klarte ikke å finne det riktige trekket.

Dermed ble det remis mellom de to sjakkessene.

Delt ledelse før siste parti

Levon Aronjan var Magnus Carlsens tredje motstander på finaledagen av VM i hurtigsjakk. Armensk-amerikaneren spilte med svarte brikker og kom tidlig under mot den regjerende verdensmesteren.

Etter litt om og men mørnet Carlsen motstanderen sin, spilte seg til en solid fordel og sikret finaledagens første seier.

Dermed hadde nordmannen gode muligheter til å forsvare VM-tittelen sin fra 2019. Carlsen sto med ni poeng etter 12 partier. Det var delt ledelse med Jan Nepomnjasjtsjij, Nodirbek Abdusattorov og Fabiano Caruana.

I det andre partiet på finaledagen møtte Magnus Carlsen sin VM-motstander, russiske Jan Nepomnjasjtsjij. Og nordmannen fikk en stor mulighet etter trekk 15, men fant ikke det riktige trekket og mistet fordelen sin.

Partiet svingte litt frem og tilbake før det ebbet ut i remis.

Marerittstart på finaledagen

Magnus Carlsen tapte mot usbekiske Nodirbek Abdusattorov i det første partiet på finaledagen av VM i hurtigsjakk.

Det ble en jevn åpning på det første partiet, hvor hverken Carlsen eller Abdusattorov klarte å spille seg til noe klar fordel.

Men på trekk 26 begynte det å utkrystallisere seg en liten ledelse til den regjerende verdensmesteren.

Dessverre for Carlsen fant han ikke de riktige trekkene, og rotet det til så ille at han tapte mot usbekeren.

Carlsens VM-rekke Forrige gang Magnus Carlsen ikke vant en VM-tittel, var hurtigsjakk-VM i St. Petersburg i 2018 (5. plass). Siden det: 2018: Verdensmester i lynsjakk (St. Petersburg) 2019: Verdensmester i hurtigsjakk (Moskva) 2019: Verdensmester i lynsjakk (Moskva) 2021: Verdensmester i langsjakk (Dubai)

Alene i ledelse før siste dag

Carlsen gjorde det meget sterkt på åpningsdagen søndag, og sto med fire og et halvt poeng etter de fem første partiene.

Dag to ble slett ikke noe dårligere. Carlsen vant to av fire kamper, hvor de to andre ble remis. Dermed var nordmannen alene på toppen av resultatlisten med 7,5 poeng.

Nordmannen har tre VM-titler i hurtigsjakk, og stiller som regjerende mester etter triumfen i 2019. I 2020 ble mesterskapet avlyst på grunn av coronapandemien.