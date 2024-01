Det er CAS – idrettens voldgiftsrett, eller «Høyesterett» – som ilegger den russiske 17-åringen den fire år lange suspensjonen.

Brudd på dopingreglene er årsaken til avgjørelsen.

Valieva leverte en positiv dopingprøve i 2022. Det førte til en stor debatt: Både om russisk doping, men også om hvordan mindreårige ble behandlet i idretten.

17-åringen ble frikjent av Russlands egne antidopingbyrå (RUSADA), men avgjørelsen ble senere anket til CAS. Mandag kom altså dommen mot Valieva.

Den russiske olympiske komité mister også laggullet hun var med å vinne.

Hun vekket internasjonal oppsikt da hun i Beijing-OL for to år siden gjennomførte et hopp ingen før henne har klart: