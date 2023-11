Gjert Ingebrigtsen har til sammen syv barn. Politiet skriver at han ikke kjenner seg igjen i mistankegrunnlaget.

Hans status er fortsatt uendret: Han har status som mistenkt.

– Helt naturlig ut fra innlegget i VG. Det gjelder også barn som har avvist fremstillingen fullstendig, sier Ingebrigtsens advokat John Christian Elden til VG på spørsmål om hvordan de vurderer at alle syv barn har status som fornærmet.

Politiinspektør Therese Braut Våge sier dette til VG om veien videre:

– Det er vanskelig å gi noe konkret svar på videre avgjørelse. En slik sak krever grundig etterforskning og erfaringsmessig tar det litt tid å etterforske slike saker.

– Omstendigheter i denne saken, herunder at barna er født over en svært lang tidsperiode, gjør at det også er naturlig for politiet å vurdere eventuell foreldelse opp mot enkelte av de fornærmede, sier politiinspektøren i pressemeldingen.

Mette Yvonne Larsen er bistandsadvokat for Ingebrigtsens barn. Hun sier til VG at det er naturlig å vurdere så langvarige saker opp mot foreldelse, men:

– Jeg anser ingen av sakene å være foreldet.

Politiets pressemelding er knyttet til etterforskningen som ble åpnet av Sør-Vest politidistrikt for en drøy måned siden. Den ble startet etter brødrene Henrik, Filip og Jakobs innlegg i VG, der de fortalte om vold og trusler i oppveksten.

Politisaken er opprettet på straffelovens paragraf 282 – mishandling i nære relasjoner.

Bistandsadvokat Stian Kristensen representerer Martin Ingebrigtsen, en av barna.

– Politiet har rutinemessig gitt samtlige av barna status som fornærmet. I den anledning ble jeg kontaktet av et av barna. Det ligger ingen beskyldninger mot faren eller oppveksten rundt det. Det dreier seg om prosessuelle rettigheter som han bør ha i saken, som innsyn i saken og at han blir gjort kjent med det som har blitt fortalt av andre.

Dette er bakgrunnen:

19. oktober publiserte brødrene Henrik, Filip og Jakob Ingebrigtsen et innlegg i VG, der de fortalte om vold og trusler i oppveksten.

20. oktober sa sør-vest politidistrikt at det var naturlig å undersøke om det var grunnlag for å etterforske påstandene. Gjert selv ønsket etterforskningen velkommen. Samme dag fortalte Martin Ingebrigtsen om sin opplevelse av pappa Gjert.

26. oktober åpnet politiet etterforskning av Gjert Ingebrigtsen. Det kom senere samme dag frem at han var anmeldt av et familiemedlem.