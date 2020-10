Bråket i Norges landslag: Dette har skjedd – og dette er de store spørsmålene

Kort om saken:

Med 1–2-tap for Serbia etter ekstraomganger 8. oktober røk EM-muligheten for Norge.

I dagene etterpå ble det avholdt gruppearbeid og flere spillermøter i landslagsleiren.

Der havnet landslagsledelsen og en svært frustert Alexander Sørloth i en opphetet krangel.

Nå sier landslagssjef Lars Lagerbäck at han aldri har opplevd lignende oppførsel fra en spiller.

Hva skjedde i kulissene etter at Norge hadde forspilt sin mulighet for å komme til fotball-EM? Her er en gjennomgang av det vi vet – og det vi ikke vet.

1. september: Oppladningen

Det føles lenge siden nå. Men Norge hadde ikke tapt hjemme på Ullevaal på nesten fire år. Om et par dager skulle landslaget møte Østerrike i Nations League, men det alle brydde seg om var den viktige Serbia-kampen en måned senere. Som så ofte før, ble lagmoralen i det norske laget trukket frem.

– Lagmoralen er blitt helt fantastisk. Før var ikke guttene så samlet som nå. Alle er kompiser, sa Joshua King før han etterhvert roste landslagssjef Lars Lagerbäck.

– Han har løftet dette laget taktisk, moralen og hele gruppen, sa han.

Tre dager senere tapte Norge 1–2 mot Østerrike på Ullevaal. Resultatet var én ting, men det var den bleke prestasjonen som skuffet både landslagssjefen og spillerne mest.

7. oktober: Venner på podiet

Over en måned var gått da Lagerbäck igjen satt på podiet på Ullevaal og holdt pressekonferanse. Det var dagen før Serbia-kampen. Nå hadde han selskap av Alexander Sørloth. Også han trakk frem svenskens arbeid som en viktig faktor til at Norge nå skulle komme seg til EM.

– Vi har ganske klare ideer som Lars er flinke på. Hvordan vi spissene skal bevege og oppføre oss. Det tror jeg passer både meg, Erling og Joshua veldig fint, sa han.

8. oktober: Ute av EM

Dagen etterpå så det derimot ut som om det ikke var så mange ideer mot Serbia. Norge tapte til slutt fortjent.

I etterkant var flere fotballeksperter meget kritiske til taktikken Lagerbäck hadde valgt. Også spillerne var frustrerte.

9.–10. oktober: Evalueringen starter

Etter å selv ha gått gjennom kampen tok Lagerbäck, ifølge ham selv, et uvanlig grep. På hotellet ble spillerne delt inn i fem grupper. De fikk penn og papir og tre oppgaver. Det var på tide å lufte ut.

De skulle sette ord på hvilke holdninger de hadde hatt før Serbia-kampen, og de skulle sette ord på hva som ikke fungerte i både forsvar- og angrepsspillet.

11. oktober: Norge slår Romania

Bare tre dager etterpå slo Norge tilbake og feide Romania av banen med 4–0. Etter kampen fortalte Sørloth litt om hvordan evalueringen hadde gått.

– Da bestemte vi oss for at vi ikke skal spille sånn fotball igjen. De fleste av oss var aggressive og sinte, egentlig, sa Alexander Sørloth til TV 2.

Det skulle vise seg at Norges spiss hadde krassere ting på hjertet.

13. oktober: Den store krangelen

Under møtet med spissene skal Sørloth ha kranglet med Hansen og Lagerbäck, ifølge VG. Noe som resulterte i at det ble innkalt til et improvisert spillermøte for alle. Der skal krangelen mellom de tre ha eksplodert.

VG baserer sin informasjon på anonyme kilder. Aftenposten har ikke hatt mulighet til å verifisere dette, men reaksjonen fra Norges Fotballforbund bekrefter at det har vært interne tumulter.

– Jeg tåler godt at det er uenigheter om fotballfaglige spørsmål. Alexander kom imidlertid med flere anklager som ikke omhandlet hvordan vi spiller fotball, men som gikk på at Per Joar Hansen og jeg var inkompetente som trenere både leder- og fotballmessig. Etter 30 år i internasjonal fotball har jeg aldri opplevd at spillere har gått over grensen på denne måten, sier Lagerbäck i en pressemelding.

Svensken skal ifølge ham selv ha mistet tålmodigheten med Sørloth mot slutten av møtet, og slengte med leppen tilbake.

– Du var ikke så kjepphøy for to år siden i Kypros, smalt det ifølge Lagerbäck selv i retning mot Sørloth.

Episoden landslagssjefen sikter til, er landskampen mot Kypros i november 2018. Sørloth hadde på den tiden gått ti måneder uten å score for klubben sin Crystal Palace. Mot Kypros ble han byttet inn og bommet på to gigantsjanser, blant annet på åpent mål. Etterpå var han langt nede.

Senere på kvelden skal det ha væt et møte mellom Lagerbäck, Hansen, Sørloth og landslagskaptein Stefan Johansen. Der skal de ha tatt hverandre i hånden og blitt enig om å legge krangelen bak seg.

Hva nå? De store spørsmålene

VG fortalte sist lørdag om krangelen. Hvem som har lekket informasjonen, blir nå et av de store spørsmålene innad i landslaget.

– Det er svært beklagelig at det oppstår lekkasjer til media fra interne møter. Det skal ikke skje og er noe vi i kapteinsteamet vil ta opp med alle spillerne i troppen, sier herrelandslagets kapteinsteam Stefan Johansen, Omar Elabdellaoui og Joshua King i en pressemelding.