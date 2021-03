RBKs nye venstreback vraket dansk storklubb

Han ble hentet før jul, og går rett inn i RBKs startellever som venstreback.

Denne uka gjester 25-åringen fra Stockholm Rasmus&Saga.

Det blir en drøy times prat om:

* Nåsituasjonen til Rosenborg, midt i en pandemi som fort kan føre til nye utsettelser i toppfotballen.

* Kjente fotballspilleres jakt etter EM-form, som gjør at de ringer RBK-sjef Micke Dorsin. Hvem er disse spillerne?

* Augustinssons første tid i Trondheim og i Rosenborg.

Og ikke minst: Om RBK-svensken selv.

«Back-brorsan»

Augustinsson var for eksempel stortalent i to ulike idretter.

Han letter på sløret om den dansk storklubben som ville ha ham.

Og hva i all verden gjorde at mor og far Augustinsson fikk to fotballspillende sønner på toppnivå, som begge er venstrebacker?

Slik lytter du

Rasmus&Saga hører du enten ved å trykke på bildet øverst eller nederst i saken.

Du finner også Rasmus&Saga i Itunes, Soundcloud og Spotify.