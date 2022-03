– Dette var stort. Det er prestisjetungt å vinne dette med så mange «store» på start. Jeg ga meg selv én prosent sjanse til å vinne før start, men det holdt. Det ble en drømmeduell mot Therese. Hun er den desidert beste skiløperen i verden. Da betyr det mye for meg å slå henne i spurten. Dette var nok et siste forsøk, så det er gøy at det gikk til slutt, sier Øyre Slind til VG.

For første gang på syv år ble det norsk seier på hjemmebane. I nedkjøringene inn mot stadion i Lillehammer ble det klart at det ville stå mellom Øyre Slind og Johaug. Øyre Slind, som også vant Vasaloppet, fikk løpet akkurat som hun ville.

Inn mot oppløpet prøvde Johaug å få en luke, men den ferske langrennspensjonisten hadde ingenting å stille opp med mot oppdalingen.

Dermed vant Øyre Slind sitt andre store langløp denne sesongen.

Therese Johaug tok «tapet» med fatning.

– Jeg er fornøyd med løpet mitt i dag. Jeg har aldri prøvd meg på dette før, men det var veldig artig å stille til start og være på tur med Marit igjen. At Astrid vinner er fortjent. Hun er i rå form, og det er utrolig moro å se den fremgangen hun har hatt, sier Johaug til VG.

På direkte spørsmål fra NRK om langløp er noe som har gitt mersmak, heller Johaug kaldt vann i årene på de som håper å se henne i langløp de neste årene.

– Det er moro, men det er mye tung trening som skal legges ned. Jeg er fornøyd med å ta denne utfordringen. Dette er en annen måte å gå skirenn på. Jeg er utrolig imponert over Astrid og de andre.

Emilie Fleten ble nummer tre, mens Marit Bjørgen ble nummer fem.

– Jeg er egentlig veldig fornøyd med løpet. Det fungerte bedre enn det gjorde i Vasaloppet. Jeg tapte spurten om 4.-plassen, men jeg er tilfreds. Det er ikke hvem som helst som er på pallen, sier Bjørgen til VG.

For første gang på syv år sto Therese Johaug og Marit Bjørgen på startstreken i samme renn, og det var knyttet stor spenning til styrkeforholdet dem imellom i den 82. utgaven av Birkebeinerrennet.

De to har trent sammen i Nordmarka i Oslo den siste tiden, og stilte begge til start for Team Ragde Charge. Men det var Vasaloppet-vinner Astrid Øyre Slind fra Team Koteng/Eidissen som ble regnet som Johaugs største konkurrent før start på den 54 kilometer lange reisen fra Rena til Lillehammer.

– Astrid var nok den eneste som kunne slå Therese i dag. Hun leverer et vanvittig løp. Dette er en anerkjennelse for langløp og de som driver ordentlig med dette. Therese er tøff som turte å stake i dag, til tross for at hun mangler herdingen og den nødvendige treningen. Det var uansett veldig koselig å stille på start med henne igjen, sier Bjørgen.

Like før start valgte Johaug å gå for glatte ski, og tok sjansen på å stake seg opp stigningene til Raudfjellet og Midtfjellet. Ut fra starten la Johaug seg bak i feltet, og det kunne virke som hun trengte litt tid for å få ordentlig dreis på stakingen.

Etter en snau time ble den stakingen virkelig utnyttet oppover bakkene, og Johaug, med Øyre Slind i rygg, fikk slått store sprekker i ledergruppen.

Bjørgen klarte ikke å følge, sammen med blant andre Heidi Weng, Tiril Udnes Weng og Rosie Brennan. I tet oppsto kvartetten bestående av Johaug, Øyre Slind, Britta Johansson Norgren og Emilie Fleten.

Like etter slapp også svenske Norgren, og over toppen på Raudfjellet hadde trioen Johaug, Øyre Slind og Fleten en ledelse på 40 sekunder til Norgren, som hadde dannet en duo med Bjørgen.

Inn mot stadion virket det aldri å være noen tvil om at Øyre Slind var den sterkeste.

BARE NESTEN: Therese Johaug før start. Foto: Geir Olsen / NTB

Dette var andre gang Johaug deltok i Birkebeinerrennet, men hun klarte ikke å slå rekordtiden på 02.41.46 som hun satte i 2015 – da med festesmøring. Bjørgen hadde på sin side gått to ganger før, men forrige gang var helt tilbake i 2004.

Etter å avsluttet verdenscupkarrieren i Falun forrige helg, og fullført Birken lørdag, er det Reistadløpet, Skarverennet og Janteloppet som gjenstår av sesongen til Johaug.

Andreas Nygaard vant herrenes utgave av Birken. etter å ha spurtslått samtlige i den 15 mann store tetgruppen på oppløpet. Nygaard blir dermed en del av en eksklusiv klubb som har vunnet både Birkebeinerrennet og Vasaloppet i samme sesong.

Bare seks stykker har gjort det samme før ham.

– Jeg hadde stor tro på meg selv, men man vet aldri på det nivået her. Men når man er så sterk som jeg var i dag så har man gode kort på hånda, sier Nygaard til VG.

Max Novak ble nummer tre, mens Emil Persson ble nummer tre. Dermed ble det to svensker på pallen, men ingen kunne gjøre noe med Nygaard.