Jonna Sundling leverte et realt skremmeskudd, og var i en klasse for seg på OL-sprintens prolog tirsdag morgen.

Den svenske 27-åringen var knappe seks (!) sekunder foran amerikanske Rosie Brennan. Sveitsiske Nadine Fähnrich tok tredjeplassen.

– Dette er utklassing, meldte Discoverys ekspert Trond Nystad.

Det svenske laget fikk alle sine fire løpere inne topp elleve.

Tiril Udnes Weng best

Kun Tiril Udnes Weng havnet inne blant topp ti. Hun ble best av de norske, på en sjuendeplass - drøyt ni sekunder bak Sundling.

Maiken Kaspersen Falla endte på 16. plass, Mathilde Myhrvold på 19. plass, mens Lotta Udnes Weng kvalifiserte seg for finalene med en 23. plass i prologen.

– Det er store avstander. Men jeg tror vi kom oss helskinnet gjennom, og at jentene er klare til å gi gass i kvartfinalene. Jentene har meldt tilbake at de kanskje hadde litt for stor respekt for bakken, og tok det litt for rolig der. Det blir helt annerledes i heatene, sier trener Ola Vigen Hattestad.

Topp ti

1. Jonna Sundling, Sverige 3:09.03

2. Rosie Brennan, USA +5,80

3. Nadine Fähnrich, Sveits + 6,62

4. Yulia Stupak, ROC +7,98

5. Jessie Diggins, USA +8,69

6. Maja Dahlqvist, Sverige +9,02

7. Tiril Udnes Weng, Norge +9,14

8. Sofie Krehl, Tyskland +9.90

9. Anna Dyvik, Sverige +10.12

10. Victoria Carl, Tyskland +10.86