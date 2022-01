VAL DI FIEMME (VG) Johannes Høsflot Klæbo gjennomførte nok et bunnsolid Tour de Ski-renn og sikret sin 46. individuelle verdenscupseier. Nå venter monsterbakken.

– Kroppen spiller bra på lag. Skiene var fantastisk gode. Jeg hadde en god dag, sier Klæbo til VG.

– For min del det råeste jeg har sett av ham i et distanserenn noen gang, mente Fredrik Aukland, ekspert på NRKs radiosending.

Med seieren tangerte Klæbo rekorden til Bjørn Dæhlie: 46 individuelle verdenscupseiere. Det har han klart på bare 97 forsøk. Det betyr seier i hvert andre renn han stiller til start. Totalt har han havnet på pallen hele 64 ganger.

Dæhlie tok sin 46. seier som 31-åring. Johannes Høsflot Klæbo er 25.

– Jeg har ikke tenkt over tallene, men hørte jeg var likt med Dæhlie i stad. Det er stas at det skjer på distanse og viser at jeg har gjort mye riktig, sier Klæbo.

– Det er ekstreme tall. Det er så imponerende. Jeg er oppe i årene og har vært på lag med mange, men Johannes er unik en egen måte og så dedikert. Han har så sterke fartsegenskaper og er god i begge stilarter, både intervallstart og fellesstart, sier Sjur Røthe til VG etter å ha bevitnen mandagens prestasjon på nært hold.

Han ledet allerede Tour de Ski med over ett minutt før mandagens 15-kilometer i trønderens favorittstil.

Da kom det heller ikke som noen overraskelse at 25-åringen var med helt i fronten av feltet fra første stund, og sørget for å snappe med seg både noen sprintpoeng og bonussekunder underveis.

Klæbo tok med seg finske Iivo Niskanen på tur opp mot neste bonuspunkt på 8,5 kilometer, og da var det ingen som klarte å følge duoen. Bolsjunov våknet for sent. Klæbo distanserte etter hvert også finnen og fikk gå i fred de siste kilometerne.

– Det er helt utrolig det som skjer nå. Det er en av de tøffeste løypene i verdenscupen. Klæbo virker helt i en egen klasse nå, sa Aukland.

– Jeg tror aldri jeg har sett ham bedre i en fellesstart, fortsatte kommentator Jann Post.

– Han gjør sporten kjedelig når han er så overlegen, sier Pål Golberg med et glimt i øyet.

Nå leder Johannes Høsflot Klæbo Tour de Ski med nøyaktig to minutter. Den største vinnermarginen i touren var fjorårets Bolsjunov-seier med tre minutter ned til Maurice Manificat.

– Det blir vanskelig for de som kommer etter Klæbo å slå ham. Han er ikke akkurat ferdig ennå. Han er så komplett, sier trener Arild Monsen.

Det hele skal avgjøres opp alpinbakken i Val di Fiemme tirsdag.

PS! Klæbo har fortsatt litt igjen om han har tenkt til å ta rekorden til Marit Bjørgen. Hun står med 114 verdenscupseiere.